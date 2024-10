Pixel 9a : Lancement anticipé et nouvelles couleurs pour le smartphone abordable de Google

Le Pixel 9a, le smartphone milieu de gamme de Google, se dévoile peu à peu. Après plusieurs fuites et rumeurs, la date de sortie du Pixel 9a semble se préciser.

Et, Google semble avoir pris goût aux lancements anticipés. Après avoir surpris tout le monde en dévoilant la série Pixel 9 en août dernier, le géant américain envisagerait de lancer le Pixel 9a, son smartphone abordable, dès mars 2025.

Selon Android Headlines, Google prévoit de commercialiser le Pixel 9a dès la mi-mars 2025, une rupture significative avec la fenêtre de lancement habituelle de mai pour la série Pixel a. Les précommandes débuteraient mi-mars, suivies de près par les livraisons et la disponibilité en magasin avant la fin du mois.

Ce calendrier accéléré fait écho à la stratégie adoptée pour la série Pixel 9, lancée plus tôt que prévu pour devancer l’iPhone 16 d’Apple. Il est probable que Google souhaite réitérer cette stratégie avec le Pixel 9a, qui devrait concurrencer directement l’iPhone SE de quatrième génération, également attendu pour mars ou avril.

Un changement permanent pour la série Pixel a

Plus intéressant encore, ce lancement anticipé pourrait marquer un changement permanent dans le calendrier de sortie de la série Pixel a. Le Pixel 10a pourrait ainsi arriver en mars 2026.

Cette accélération du calendrier de lancement des smartphones Pixel pourrait également s’étendre à la série Pixel 10. En effet, Google envisagerait de sortir Android 16 plus tôt que prévu, possiblement d’ici l’été 2025. Si cette information se confirme, la série Pixel 10 pourrait elle aussi être lancée en été, suivant ainsi le modèle établi par la série Pixel 9 cette année.

Des informations à venir sur les spécifications et le prix sur le Pixel 9a

Les détails concernant les spécifications et le prix du Pixel 9a devraient être révélés à l’approche de sa date de lancement prévue en mars. En attendant, il semble que la série Pixel 9 ait effectivement marqué un tournant dans la stratégie de lancement des produits Google.

Les rendus divulgués montrent que le Pixel 9a présentera un design analogue à celui du Pixel 9, avec un module photo plus compact. Il devrait être équipé du processeur Tensor G4 et fonctionner sous Android 15. Son écran de 6,1 pouces serait légèrement plus petit que celui du Pixel 9 (6,3 pouces). Le Pixel 9a serait proposé en quatre couleurs : Porcelain, Obsidian, Peony et Iris.

Bien que les détails concernant l’appareil photo restent confidentiels, le Pixel 9a devrait hériter de certaines fonctionnalités photo de la série Pixel 9, telles que la Gomme magique et le Déflou photo, qui utilisent l’IA pour améliorer les photos.