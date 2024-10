Vivo X Fold 4 : Batterie XXL et finesse record pour le nouveau pliable

Le Vivo X Fold 4, futur fleuron pliable de la marque chinoise, se dévoile un peu plus grâce à une certification TENAA. Repéré sous le numéro de modèle V2429A, le smartphone se distingue par une batterie massive, confirmant les rumeurs précédentes.

La certification TENAA révèle la présence d’une batterie de 6 365 mAh, qui sera probablement commercialisée comme une batterie de 6 500 mAh.

Si cette information se confirme, le Vivo X Fold 4 détiendrait le record de la plus grande batterie sur un smartphone pliable, surpassant largement les 5 500 mAh du Vivo X Fold 3.

Malgré cette batterie imposante, le Vivo X Fold 4 devrait être plus fin et plus léger que le X Fold 3 Pro. La certification TENAA mentionne également la prise en charge de la navigation par satellite (GLONASS), la double SIM 5G et Android 15 comme système d’exploitation.

Snapdragon 8 Gen 3 sous le capot du Vivo X Fold 4 ?

Selon les rumeurs, le X Fold 4 serait équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle de Vivo pour connaître toutes les caractéristiques de ce nouveau smartphone pliable.

Le Vivo X Fold 4 s’annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones pliables, avec une autonomie record et des performances de pointe.