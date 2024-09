vivo X Fold 4 : Un géant pliable encore plus fin et léger avec une batterie XXL ?

Vivo se prépare à lancer son prochain fleuron pliable, le vivo X Fold 4, l’année prochaine. Bien que la date de sortie officielle ne soit pas encore connue, les premières informations sur sa caméra et sa batterie ont déjà fuité en ligne. Vivo semble avoir pris la décision de simplifier son offre en proposant une seule variante du vivo X Fold 4, évitant ainsi de dérouter les consommateurs.

Ces informations, fournies par Digital Chat Station, n’ont pas encore été confirmées par Vivo, il convient donc de les prendre avec précaution. Outre l’affirmation qu’il n’y aura qu’une seule variante du vivo X Fold 4, la source a également divulgué certaines des principales caractéristiques du smartphone.

Pour commencer, le vivo X Fold 4 serait équipé d’une énorme batterie de 6 000 mAh, ce qui est difficile à croire pour un smartphone pliable. Il reste à voir si cette information se confirme.

Malgré cette batterie imposante, le vivo X Fold 4 serait plus léger et plus fin que le X Fold 3. Selon la source, le vivo X Fold 4 pèserait environ 21x grammes et ne mesurerait que 8.x mm d’épaisseur, contre 236 grammes et 11,2 mm d’épaisseur pour le X Fold 3.

Une prometteuse caméra dans le vivo X Fold 4

Une autre information intéressante concerne la caméra du smartphone. Le vivo X Fold 4 serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique. Les deux seraient positionnés sur un bloc de caméra rond qui pourrait également inclure un flash LED et un troisième capteur photo ultra grand-angle.

Les X Fold 3 et X Fold 2 sont tous deux équipés d’une configuration à trois caméras, il est donc logique que le prochain modèle suive la même formule. Le vivo X Fold 4 pourrait même être équipé de trois caméras de 50 mégapixels, tout comme le X Fold 3.

La dernière information révélée par Digital Chat Station n’est pas aussi surprenante que les autres. Le vivo X Fold 4 sera alimenté par le prochain processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Tous ses prédécesseurs étant équipés du dernier chipset phare de Qualcomm, il n’est pas étonnant que le X Fold 4 utilise la puce Snapdragon 8 Gen 4.

Date de sortie estimée

Les vivo X Fold 2 et X Fold 3 ont été lancés en avril, ce qui laisse penser que le vivo X Fold 4 arrivera sur le marché au plus tôt en avril 2025.

Bien que ces informations soient encore à prendre avec des pincettes, elles laissent entrevoir un vivo X Fold 4 très prometteur. Avec une batterie potentiellement énorme, un design plus fin et léger, une caméra améliorée et le dernier processeur Snapdragon, le vivo X Fold 4 pourrait bien être le smartphone pliable le plus abouti de Vivo à ce jour.