Gemini Live s’ouvre au grand public : 10 nouvelles voix pour une expérience personnalisée

Bonne nouvelle pour les fans d’intelligence artificielle ! Google vient de confirmer que Gemini Live, son outil conversationnel en temps réel, est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs Android.

Initialement réservé aux abonnés payants, Gemini Live permet des échanges fluides et naturels avec l’IA, que ce soit pour des séances de brainstorming, des recherches approfondies ou simplement pour discuter de sujets qui vous passionnent.

Le chatbot suralimenté de Google diffère du Gemini standard et de Google Assistant en prenant en charge des modèles de parole plus naturels (y compris les pauses et les mots de remplissage), en mémorisant le contexte et en offrant une voix de sortie moins robotique.

Google a également profité de cette annonce pour dévoiler 10 nouvelles voix pour Gemini Live, toutes disponibles en anglais pour le moment. De Nova, la voix calme et posée, à Capella, l’accent britannique élégant, vous trouverez forcément la voix qui vous correspond.

Si pour l’instant Gemini Live est réservé aux utilisateurs Android, Google a assuré que la fonctionnalité sera bientôt disponible sur iOS, ainsi que dans d’autres langues. Aucune date précise n’a été annoncée, mais on peut espérer un déploiement dans les prochaines semaines.

Comment utiliser Gemini Live ?

Pour commencer à utiliser Gemini Live, rien de plus simple : ouvrez l’application Gemini sur votre téléphone ou tablette Android et appuyez sur l’icône « Live » en bas de l’écran. Suivez les instructions à l’écran si c’est votre première utilisation, puis commencez à parler ! Pour désactiver le micro, appuyez sur « Hold », « End » ou dites simplement « Stop ».

Notez que Gemini Live ne propose pas encore d’extensions pour accéder rapidement à des applications populaires comme Gmail ou YouTube Music. Google travaille actuellement sur ces extensions, ainsi que sur la prise en charge d’iOS et de nouvelles langues.

Avec cette mise à jour majeure, Google démocratise l’accès à son IA conversationnelle de pointe. Gemini Live offre une expérience interactive et personnalisée qui promet de révolutionner notre façon d’interagir avec l’intelligence artificielle. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous dans la conversation !