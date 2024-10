Passkeys : Transfert simplifié entre gestionnaires de mots de passe

L’Alliance FIDO, qui promeut l’adoption des passkeys, a annoncé un projet de nouvelles spécifications permettant aux utilisateurs de transférer leurs passkeys entre différents gestionnaires de mots de passe de manière sécurisée.

Les passkeys, qui simplifient la connexion aux applications et aux sites Web en remplaçant les mots de passe traditionnels, gagnent en popularité. Cependant, l’absence d’un protocole standard pour le transfert des passkeys entre les gestionnaires de mots de passe constituait un frein à leur adoption.

Les nouvelles spécifications, Credential Exchange Protocol (CXP) et Credential Exchange Format (CXF), visent à remédier à ce problème. Elles ont été élaborées par le « Credential Provider Special Interest Group » de l’Alliance FIDO, qui comprend des représentants de 1Password, Apple, Bitwarden, Google, Microsoft, Okta et d’autres acteurs du secteur.

Ces spécifications sont encore à l’état de projet et soumises à consultation, mais des entreprises comme 1Password et Dashlane ont déjà annoncé leur intention de les prendre en charge.

« Il est essentiel que les utilisateurs puissent choisir la plateforme de gestion des identifiants qu’ils préfèrent et changer de fournisseur de manière sécurisée et sans contrainte », a déclaré l’Alliance FIDO.

Amazon : 175 millions d’utilisateurs ont activé les passkeys

Une fois finalisées, ces spécifications seront accessibles à tous les fournisseurs d’identifiants, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de transfert simple et sécurisée. L’Alliance FIDO encourage la communauté à examiner les projets de spécifications et à fournir des commentaires via son repository GitHub.

Amazon a également annoncé que « plus de 175 millions de clients » ont activé les passkeys pour leurs comptes. L’adoption des passkeys s’accélère, et les nouvelles spécifications CXP et CXF devraient faciliter leur utilisation et leur gestion pour les utilisateurs.