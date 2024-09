Chrome simplifie la gestion des passkeys : synchronisation et sécurité renforcée

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Chrome : la gestion des passkeys, ces identifiants numériques qui permettent de se connecter à des applications et des sites Web sans mot de passe, devient encore plus simple et sécurisée.

Pour ceux qui ne connaissent pas les passkeys, il s’agit d’un moyen sûr et pratique de se connecter à des applications et à des sites Web à l’aide de données biométriques telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou le verrouillage de l’écran, ce qui supprime le besoin d’utiliser des mots de passe traditionnels.

Google a annoncé que les passkeys peuvent désormais être enregistrées dans Google Password Manager, le gestionnaire de mots de passe intégré à Chrome sur Windows, macOS et Linux. Cette nouveauté permet une synchronisation automatique de vos passkeys sur tous vos appareils connectés.

Le client Password Manager sur Android bénéficie également de cette synchronisation automatique, et la prise en charge d’iOS est prévue prochainement. (Sur ChromeOS, la synchronisation des passkeys est en version bêta).

Protection supplémentaire avec les codes PIN sur Chrome

Pour renforcer la sécurité, Google ajoute des codes PIN à Password Manager. Lorsque vous commencez à utiliser des passkeys sur un nouvel appareil, vous devrez connaître votre code PIN ou le code de verrouillage de votre appareil Android. Vous pouvez configurer un code PIN à six chiffres ou opter pour un code PIN alphanumérique plus long.

« Ces facteurs de récupération vous permettront d’accéder en toute sécurité à vos passkeys enregistrées et de synchroniser de nouvelles passkeys sur vos ordinateurs et appareils Android », explique Chirag Desai, chef de produit Chrome, dans un article de blog.

L’utilisation des passkeys en plein essor

L’utilisation des passkeys est en constante augmentation. Selon la FIDO Alliance, l’organisation industrielle qui développe les normes d’authentification, 53 % des utilisateurs ont activé les passkeys sur au moins un de leurs comptes, et 20 % des 100 sites web les plus importants au monde prennent désormais en charge les passkeys.

En 2023, Google a fait des passkeys la méthode de connexion par défaut pour tous les utilisateurs. Plus récemment, l’entreprise a étendu la prise en charge des passkeys à son programme de protection avancée, destiné aux personnes exposées à un risque élevé d’attaques ciblées, comme les politiciens et les candidats, en prévision de l’élection présidentielle américaine.

Ces améliorations apportées à la gestion des passkeys sur Chrome renforcent la sécurité et la simplicité d’utilisation de cette méthode d’authentification, contribuant ainsi à un avenir sans mot de passe.