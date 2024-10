Windows 11 : Dites adieu aux mots de passe, les passkeys se synchronisent sur tous vos appareils !

Microsoft simplifie l’utilisation des passkeys sur Windows 11 avec de nouvelles fonctionnalités de création, de sauvegarde et de synchronisation. L’interface Windows Hello a été repensée pour une gestion plus intuitive des passkeys.

Les passkeys offrent une alternative pratique et sécurisée aux mots de passe traditionnels. Au lieu de saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe, vous pouvez vous connecter à un site Web ou une application en utilisant la reconnaissance faciale, votre empreinte digitale ou un code PIN, comme pour la connexion à Windows avec Windows Hello.

Lors de la création d’un nouveau passkey sur un site Web ou une application compatible, Windows Hello vous proposera de l’enregistrer sur votre compte Microsoft. Vos passkeys seront alors accessibles sur tous vos PC Windows 11 connectés à ce compte.

Une clé de récupération pour un accès sécurisé

Pour accéder à vos passkeys synchronisées sur vos différents appareils Windows 11, vous devrez configurer une clé de récupération. Cette clé protège vos passkeys et vous permet de les utiliser sur plusieurs machines. Microsoft garantit une sécurité optimale grâce au chiffrement de bout en bout et à la puce TPM (Trusted Platform Module) présente sur les PC Windows 11.

Microsoft collabore avec des gestionnaires de mots de passe tiers, tels que 1Password et Bitwarden, pour intégrer la prise en charge des passkeys dans Windows 11. Une fois la mise à jour déployée, vous pourrez synchroniser vos passkeys sur différentes plateformes en utilisant ces services partenaires.

Disponibilité

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans les versions previews de Windows Insider dans les prochains mois. Elles permettront une connexion plus fluide et plus rapide grâce à la synchronisation des passkeys sur vos différents appareils.