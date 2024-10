Accueil » Motorola : l’IA qui anticipe vos besoins et agit en votre nom

Motorola : l’IA qui anticipe vos besoins et agit en votre nom

Motorola a fait des déclarations massives dans sa présentation lors du dernier événement Lenovo Tech World 2024 avec son dernier concept de transformer l’IA en un véritable assistant personnel, cherchant à transformer ce que font les modèles actuels. Bien qu’il n’y ait pas encore de disponibilité exacte pour ce concept, Motorola travaille à le transformer en réalité et à offrir la nouvelle expérience de l’IA pour ses smartphones à l’avenir.

Selon le fabricant de smartphones, il s’efforcera de faire en sorte que son modèle d’intelligence artificielle effectue des actions plutôt que des mots, une fonctionnalité qui vise à améliorer les interactions avec l’IA via les appareils mobiles.

Une nouvelle expérience de l’IA est en train de naître dans le monde, et Motorola s’est positionné pour l’offrir au public à l’avenir, où l’intelligence artificielle n’aura plus besoin que les utilisateurs lui parlent d’abord et se présentera comme un véritable assistant personnel. Selon Motorola, l’entreprise explore un moyen d’étendre davantage ce que l’IA a à offrir en incorporant des « Large Action Models » (LAM) dans sa technologie actuelle.

Motorola a révélé que ce nouveau concept d’IA aura la capacité d’être « conscient du contexte » et d’agir comme un assistant personnel tout en utilisant un langage naturel qui permettra des interactions plus proches de l’humain.

En outre, l’IA de Motorola, qui en est actuellement au stade de la preuve de concept, peut apprendre du comportement de l’utilisateur, comprendre ce qui se passe dans son environnement et « traduire le langage naturel en actions », ce qui permettra au LAM de les exécuter de manière autonome, en se concentrant sur les intérêts de l’utilisateur.

Les actions plutôt que les mots : Le concept d’IA de Motorola

Au lieu de laisser les IA répondre par des mots, Motorola a dévoilé un avenir où elles pourront plutôt agir, ce qui contribuera à automatiser davantage les expériences entre l’homme et l’ordinateur. Parmi les exemples cités par Motorola, citons le réglage des alarmes, la commande de restaurants à proximité, la réservation d’un Uber, etc.

La société a révélé que le LAM sera bientôt associé à la « puissance de moto ai », son dernier modèle d’intelligence pour smartphone, pour offrir cette expérience.

Développements en matière d’intelligence artificielle

L’actuelle expérience de l’IA disponible dans le monde entier est centrée sur l’interaction des utilisateurs avec l’intelligence artificielle, par exemple en lui posant des questions ou en lui parlant de manière conversationnelle avant d’obtenir du contenu ou des informations de sa part. Apple est l’une des principales entreprises technologiques qui affirment avoir approfondi les expériences d’IA proposées au public en y ajoutant une compréhension contextuelle, ce qui permet à leur technologie de savoir comment aider les utilisateurs.

Différentes entreprises s’efforcent aujourd’hui de donner à l’IA son identité, de la rendre indépendante des messages humains et d’autres interactions, afin qu’elle puisse aider les gens à répondre à leurs besoins sans qu’ils aient besoin de le demander. Google a récemment testé un moyen de donner une identité à son IA en la faisant passer pour une célébrité ou une autre personnalité renommée, ce qui va plus loin que le divertissement et s’apparente davantage à un compagnon d’expérience.

Des entreprises comme Apple, Meta et d’autres cherchent également à développer leur IA qui sera bientôt intégrée dans leurs technologies de réalité mixte à porter sur soi, l’intelligence artificielle traitant le monde extérieur et offrant à ses utilisateurs un contexte ou d’autres informations utiles. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de modèles d’IA de ce type, Motorola se lance très tôt dans ce développement, son concept offrant des expériences prometteuses dans le futur où l’on pourra disposer de son assistant personnel par l’intermédiaire de ses smartphones.