Galaxy S25 : Google lâche une bombe, des puces MediaTek à l’horizon ?

Alors que les rumeurs d’une possible adoption de puces MediaTek par Samsung pour ses Galaxy S25 se multiplient, Google vient d’ajouter de l’huile sur le feu.

Un article de blog de Google DeepMind mentionnait l’utilisation de la technologie AlphaChip de Google par MediaTek pour « accélérer le développement de ses puces les plus avancées, comme la Dimensity Flagship 5G utilisée dans les smartphones Samsung ».

Google a rapidement corrigé le texte, précisant qu’il s’agissait d’une erreur et que la mention des « smartphones Samsung » faisait référence aux tablettes Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra. Cependant, la suppression complète de toute référence à des appareils spécifiques dans l’article de blog soulève des questions.

Contacté par Android Authority, MediaTek a refusé de commenter cette information. Ce silence peut paraître suspect, mais il est courant pour les fabricants de puces de ne pas divulguer l’identité de leurs clients avant l’annonce officielle des produits.

Il est difficile de croire à une simple coïncidence. Cette « erreur » de Google intervient alors que les rumeurs d’une possible intégration de processeurs MediaTek dans la série Galaxy S25 se font de plus en plus insistantes. Le modèle Ultra devrait toutefois conserver un processeur Snapdragon, comme le Galaxy S24 Ultra.

Un changement bienvenu ?

L’adoption de puces MediaTek pourrait mettre fin au débat Snapdragon vs Exynos qui anime chaque lancement de smartphone Galaxy. Il faudra néanmoins attendre l’annonce officielle de la série Galaxy S25, dans environ 3 mois, pour connaître la stratégie de Samsung.

Cette affaire montre à quel point le marché des smartphones haut de gamme est concurrentiel et comment les rumeurs et les fuites peuvent alimenter les spéculations et l’incertitude.