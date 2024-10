OnePlus 13 : Snapdragon 8 Elite, triple caméra 50 mégapixels et écran 2K pour le futur flagship

Qualcomm pourrait bien changer de stratégie pour son prochain processeur phare, et le OnePlus 13 pourrait être le premier smartphone à en bénéficier. Alors que le Snapdragon 8 Gen 4 était initialement pressenti pour équiper le OnePlus 13, l’annonce récente du Snapdragon 8 Elite sème le doute.

Selon Digital Chat Station, cette nouvelle puce, intégrant les cœurs Oryon déjà présents dans les SoC Snapdragon X Elite pour ordinateurs portables, pourrait propulser le OnePlus 13.

Un message publié par Qualcomm sur Weibo, annonçant le Snapdragon Summit, montre un smartphone avec un bloc de caméra circulaire qui rappelle le présumé design du OnePlus 13. Ce design conserve la disposition traditionnelle des caméras OnePlus dans le coin supérieur gauche, analogues aux OnePlus 11 et 12.

Cependant, il est difficile de savoir si le Snapdragon 8 Elite sera une puce phare distincte ou simplement un nouveau nom pour le Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus 13 : des spécifications alléchantes

Les premières rumeurs indiquent que le OnePlus 13 sera équipé d’un écran OLED LTPO de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil photo devrait comporter trois capteurs :

Un capteur principal LYT-808 de 50 mégapixels

Un ultra grand angle de 50 mégapixels

Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x

Le OnePlus 13 aura jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Une batterie de 6000 mAh gardera la batterie allumée pendant une longue période et comprendra une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

La version mondiale du dernier téléphone OnePlus devrait arriver sur le marché au début de l’année prochaine et pourrait présenter des spécifications différentes de celles que vous voyez ci-dessus qui concernent la version chinoise du One Plus 13.

Malgré les rumeurs, Xiaomi a confirmé que sa série Xiaomi 15, lancée le 23 octobre, sera la première à intégrer le SoC Snapdragon 8 Elite. Cette annonce ajoute une nouvelle dimension au lancement du Snapdragon 8 Elite et à sa potentielle adoption par d’autres fabricants.

Snapdragon Summit : révélations attendues

Plus d’informations sur le Snapdragon 8 Elite devraient être dévoilées lors du Qualcomm Snapdragon Summit, qui se tiendra du 21 au 23 octobre. L’intégration des cœurs Oryon dans le Snapdragon 8 Elite pourrait améliorer considérablement les performances, notamment pour les jeux et les tâches exigeantes.

Il reste à voir comment cette nouvelle puce affectera le prix des smartphones haut de gamme comme le OnePlus 13. Si le Snapdragon 8 Elite est effectivement une offre plus premium, cela pourrait se traduire par des prix plus élevés pour les consommateurs. Le succès du Snapdragon 8 Elite dépendra de ses performances, de son efficacité énergétique et de son prix. Réponse dans quelques jours !