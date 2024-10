Logitech POP Icon : Le duo clavier-souris qui dynamise votre espace de travail

Logitech lance POP Icon Keys, un clavier élégant et fonctionnel conçu pour booster votre productivité et exprimer votre style. Avec ses couleurs vives, son design épuré et ses touches profilées, POP Icon Keys offre une expérience de frappe silencieuse et familière.

« Chez Logitech, nous pensons qu’il est possible d’obtenir le style et le design que l’on souhaite pour son espace de travail sans compromettre la productivité et le confort », a déclaré Art O’Gnimh, Directeur général de la division des espaces de travail personnels chez Logitech. « POP Icon Keys offre une expérience de frappe fluide et des raccourcis intelligents pour optimiser la productivité, dans un design soigneusement conçu ».

Grâce aux quatre touches d’action personnalisables, accédez rapidement à vos outils de productivité via l’application gratuite Logi Options+. Passez facilement du « mode travail » au « mode pause » pour accéder aux réseaux sociaux, à la musique, aux applications vidéo et aux outils d’IA comme Logi AI Prompt Builder.

Le clavier propose également des touches de raccourci personnalisables pour des fonctions telles que la mise en sourdine, le menu des emojis et la capture d’écran. Compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, il peut se connecter à trois appareils simultanément (ordinateurs, téléphones ou tablettes), permettant une transition transparente d’une simple pression. Avec une autonomie de 36 mois, POP Icon Keys offre une fiabilité à toute épreuve.

POP Icon Combo : POP Icon Keys et POP Mouse

Le POP Icon Combo associe le clavier POP Icon Keys à la souris POP Mouse. Dotée de la technologie SmartWheel pour une navigation précise et de la technologie Silent Touch pour des clics silencieux, la souris POP Mouse dispose également de deux boutons d’action personnalisables via l’application Logi Options+.

Avec une autonomie de 24 mois et une connectivité multi-appareils, elle est le complément idéal du clavier POP Icon Keys.

Un engagement envers le développement durable

Les produits POP Icon sont fabriqués avec du plastique recyclé post-consommation et leur emballage est issu de forêts certifiées FSC, témoignant de l’engagement de Logitech envers le développement durable.

Prix et disponibilité

Ces produits sont disponibles à l’achat sur le site Web officiel de Logitech dès aujourd’hui.

Avec POP Icon, Logitech allie style, fonctionnalité et durabilité pour une expérience utilisateur optimale. Logitech propose une large gamme de produits pour améliorer votre espace de travail, des chaises ergonomiques aux webcams de pointe.