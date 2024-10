VoltClip : l’outil indispensable pour remplacer la batterie de votre iPhone 16

iFixit, le spécialiste de la réparation électronique, lance le VoltClip, un petit dongle qui simplifie le remplacement des batteries d’iPhone 16. Mais ce n’est pas tout : le VoltClip peut également servir à d’autres usages pratiques.

Le VoltClip utilise l’alimentation USB pour délivrer une tension de 12 volts via un connecteur cylindrique standard de 2,1 mm. Sa principale fonction est de décoller les batteries d’iPhone 16, qui utilisent un nouvel adhésif nécessitant une tension électrique pour être décollé.

Fini les manipulations fastidieuses avec de l’alcool isopropylique, qui pouvait endommager les autres adhésifs et l’étanchéité du téléphone. Le VoltClip simplifie le processus de remplacement de la batterie tout en préservant l’intégrité de l’appareil.

Le VoltClip peut également servir de source d’alimentation pour d’autres appareils. En retirant les pinces crocodiles, il se transforme en un câble qui accepte une entrée USB PD et délivre une tension de 12 volts via son connecteur cylindrique. Cette fonctionnalité est idéale pour alimenter des instruments électroniques, tels que des synthétiseurs, à partir de chargeurs et de câbles USB-C.

Le VoltClip permet également de convertir des appareils alimentés sur secteur en appareils alimentés par batterie. Grâce à des batteries externes avec sorties PD, vous pouvez alimenter des appareils qui nécessitent habituellement une prise murale. Le VoltClip peut même servir à alimenter une serrure connectée déchargée, comme la Yale Nest.

Tension de sortie variable du VoltClip

La tension de sortie du VoltClip dépend du type de port USB utilisé. Un port USB-A standard fournit 5 volts, tandis qu’un port USB-C PD (Power Delivery) peut délivrer jusqu’à 12 volts. Si la source USB PD ne prend pas en charge 12 volts, le VoltClip fonctionne à 9 volts. Notez que l’adhésif des batteries d’iPhone 16 nécessite une tension minimale de 9 volts pour se décoller, un port USB-A de 5 volts ne sera donc pas suffisant.

Le VoltClip d’iFixit est disponible dès maintenant sur le site Web officiel de l’entreprise au prix de 10,95 dollars — pour le moment il n’apparaît encore sur la boutique française.

Avec le VoltClip, iFixit propose un outil polyvalent et pratique pour les amateurs de réparation électronique et les utilisateurs d’iPhone 16 souhaitant remplacer leur batterie en toute simplicité.