Révolution chez Apple : l’iPhone 16 bat des records de réparabilité

Oubliez les pinces, les spatules et les heures de lutte acharnée pour retirer la batterie de votre iPhone. iFixit vient de révéler dans une vidéo de démontage que la batterie de l’iPhone 16 peut désormais être remplacée en quelques secondes, grâce à une simple charge électrique.

Contre toute attente, l’iPhone 16 se distingue par sa facilité de réparation. Apple a entièrement repensé l’intérieur de sa nouvelle gamme et introduit une fonction « Assistant de réparation » qui permet de configurer des pièces de rechange tierces comme si elles étaient des composants Apple d’origine. Le scanner LiDAR de l’iPhone 16 est désormais réparable, contrairement aux précédents modèles, et les composants des différents modèles de la gamme iPhone 16 sont désormais compatibles entre eux.

Mais la véritable star du spectacle est sans conteste la batterie. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus utilisent un nouvel adhésif à libération électrique qui facilite et sécurise le remplacement de la batterie. Il suffit d’appliquer une charge de 9 volts à la batterie pour la retirer en quelques secondes.

Malheureusement, cette innovation n’est pas disponible sur les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max, qui conservent un adhésif traditionnel.

Un processus simple et sécurisé

La vidéo de démontage d’iFixit met en lumière la simplicité de ce nouveau processus. Plus besoin de forcer ou de tirer sur des languettes. Il suffit de connecter une source d’alimentation basse tension (une pile standard de 9V fera l’affaire) aux bornes positive et négative à l’intérieur de l’iPhone 16 à l’aide de pinces crocodiles ou de sondes électriques.

L’adhésif se détache alors si facilement que vous pouvez retourner l’iPhone 16 pour libérer la batterie, en veillant bien sûr à la débrancher avant de la retirer complètement.

Une avancée majeure pour la réparabilité

Appliquer un courant électrique à l’intérieur d’un smartphone peut sembler effrayant, mais le processus est en réalité très simple et Apple assure que le retrait de la batterie peut être effectué en toute sécurité avec jusqu’à 30 volts. L’équipe d’iFixit a testé cette affirmation et n’a rencontré aucun problème.

De plus, Apple propose des guides de réparation pour l’iPhone 16 dès son lancement, une initiative inédite qui montre l’engagement de la marque en faveur de la réparabilité.

Un score de réparabilité en hausse

Grâce à cette amélioration de la réparabilité et à son nouvel adhésif de batterie révolutionnaire, l’iPhone 16 obtient un score provisoire de 7/10 de la part d’iFixit, une nette amélioration par rapport au 4/10 attribué à la gamme iPhone 15 l’année dernière.

Cependant, il est important de rappeler que l’adhésif à libération électrique est exclusif aux iPhone 16 et 16 Plus. Les modèles Pro d’Apple restent malheureusement bloqués avec un adhésif de batterie plus traditionnel.

En conclusion, cette avancée majeure en matière de réparabilité est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone 16 et 16 Plus, qui pourront désormais remplacer leur batterie plus facilement et en toute sécurité. Espérons qu’Apple étendra cette innovation à l’ensemble de sa gamme dans un proche avenir.