Plex : Partagez vos critiques de films et séries avec vos amis !

Plex, la plateforme de streaming multimédia, se dote d’une nouvelle fonctionnalité : les critiques. Vous pouvez désormais rédiger des critiques pour les films, les séries, les saisons et même les épisodes individuels. Pour l’instant, la visibilité de ces critiques est limitée à vos amis et aux personnes que vous suivez mutuellement.

Les critiques communautaires s’affichent aux côtés des critiques professionnelles sur les pages des films et des séries, ainsi que sur les profils utilisateur et dans le fil d’activité.

Comment rédiger une critique sur Plex ?

Pour partager votre avis éclairé sur vos contenus préférés, vous aurez besoin d’une adresse e-mail vérifiée et de la fonctionnalité « Synchroniser l’état de la lecture et les notes » activée. N’oubliez pas de consulter les directives communautaires avant de vous lancer dans la rédaction de votre critique.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Noter et critiquer » sur la page d’un film ou d’une série. Ce bouton est accessible lors du streaming de contenu depuis votre serveur multimédia, la bibliothèque Plex gratuite ou la bibliothèque d’un ami. Les critiques peuvent comporter jusqu’à 3 000 caractères.

Plex a pensé à tout pour éviter les mauvaises surprises. Vous pouvez signaler les critiques contenant des spoilers et choisir de les masquer ou non. Vous pouvez également filtrer les critiques affichées sur la page de détails, en choisissant d’afficher les critiques des utilisateurs Plex et des critiques professionnels, uniquement celles des utilisateurs Plex, uniquement celles des critiques professionnels, ou aucune critique.

Vers un système de critiques publiques dans Plex ?

Plex prévoit de déployer une mise à jour qui permettra de partager vos notes et critiques avec tous les utilisateurs de Plex. Vous pourrez ainsi consulter les avis d’inconnus et partager vos propres opinions avec la communauté. Si vous souhaitez participer à la bêta publique des critiques Plex, vous pouvez vous inscrire en remplissant un questionnaire.

Plex vous permet de masquer les critiques des professionnels et de vos amis, ou de choisir de n’afficher que l’un ou l’autre. Vous pouvez également contrôler la visibilité de vos propres critiques. Ces paramètres sont accessibles dans la section « Compte » des paramètres de l’application.

Un nouvel espace d’expression pour les cinéphiles

L’introduction des critiques communautaires dans Plex offre un nouvel espace d’expression aux cinéphiles et sériephiles. En partageant vos avis et vos recommandations, vous contribuez à enrichir l’expérience Plex et à créer une communauté plus interactive.

N’oubliez pas d’utiliser la balise spoiler pour préserver le plaisir de la découverte et de respecter les règles de la communauté pour éviter toute sanction.