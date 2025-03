iFixit lance un vérificateur de compatibilité pour faciliter vos réparations

Naviguer sur le site d’iFixit et acheter des pièces de rechange peut parfois s’avérer complexe. Pour simplifier la tâche, iFixit lance un nouveau vérificateur de compatibilité des appareils, réduisant ainsi les incertitudes liées à la réparation.

Ce vérificateur est une ressource étonnamment riche. Au premier abord, il indique simplement si une pièce de rechange est compatible avec votre appareil. Sur la page d’un produit, cliquez sur « Rechercher », saisissez le nom de votre appareil, et vous obtiendrez l’une des trois alertes suivantes : « Compatible », « Non compatible » ou l’ambigu « Peut-être compatible ».

Dans le monde d’aujourd’hui, les appareils électroniques et les gadgets se déclinent en une multitude de modèles et de variations. Prenez les ordinateurs portables, par exemple : bien sûr, vous avez un Lenovo ThinkPad. Mais lorsque vous essayez de déterminer quel modèle exact vous possédez, ils se ressemblent tous, avec leurs rectangles noirs et le classique Trackpoint rouge au milieu du clavier. Même au sein d’un modèle donné, il peut y avoir de petites, mais significatives différences, que ce soit dans la génération du processeur, la conception du clavier ou l’emplacement des connecteurs internes.

Si vous ne connaissez pas le numéro de modèle exact de votre appareil (un problème courant avec les ordinateurs portables, les appareils électroménagers et autres produits), iFixit vous aidera à le trouver. La page de compatibilité des appareils explique où trouver le numéro de modèle ou de série pour une variété d’appareils, et fournit des identifiants visuels pour les produits sans numéros de modèle imprimés (ce qui est particulièrement utile avec un appareil qui ne s’allume pas, car certains produits cachent leurs numéros de modèle et de série dans le logiciel).

Cette fonctionnalité sera utile à tous, pas seulement aux clients d’iFixit. Si vous utilisez le vérificateur de compatibilité des appareils pour trouver une nouvelle batterie d’ordinateur portable, par exemple, vous pouvez copier-coller le numéro de modèle de la batterie dans un moteur de recherche pour trouver d’autres revendeurs. Certains composants vendus par iFixit ne sont pas disponibles ailleurs, mais cela dépend de ce que vous recherchez. Et de toute façon, les prix d’iFixit sont plutôt bons, surtout si vous avez besoin d’acheter des outils en même temps que des pièces de rechange.

Une aubaine pour les utilisateurs d’iFixit, mais pas que…

Nous savons que, lorsque vous avez besoin d’une réparation, vous ne voulez pas remettre en question chaque achat. C’est pourquoi nous avons créé le vérificateur de compatibilité des appareils : pour éliminer le bruit et vous donner une indication claire et instantanée de la compatibilité d’une pièce de rechange avec votre modèle spécifique.

Pour ceux qui se posent la question, le vérificateur de compatibilité des appareils ne nécessite pas de compte. Cependant, la nouvelle fonctionnalité, qui nécessite un compte, facilite encore plus la recherche des guides et pièces adaptés à vos appareils. Elle est intégrée au vérificateur de compatibilité des appareils, donc si vous utilisez régulièrement le site d’iFixit, je vous recommande vivement de créer un compte et de configurer un Atelier.

Le vérificateur de compatibilité des appareils est disponible sur le site d’iFixit. iFixit sollicite les commentaires des clients sur cette nouvelle fonctionnalité. Si vous avez des remarques, contactez le service client ou laissez un commentaire sur le blog de l’entreprise.