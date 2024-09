iFixit démonte l’iPhone 16 Pro : Apple tient sa promesse de réparabilité !

Apple, souvent critiqué pour la difficulté de réparer ses produits, semble avoir entendu les appels en faveur du droit à la réparation. L’iPhone 16 Pro se démarque en étant le modèle le plus facile à réparer depuis l’iPhone 3G, selon le démontage réalisé par iFixit et le score de réparabilité qui en découle.

En effet, iFixit a publié sa vidéo de démontage de l’iPhone 16 Pro et du Pro Max, nous permettant de voir l’intérieur de l’appareil et de comprendre comment tous les composants s’assemblent.

Le démontage d’iFixit révèle une liste impressionnante d’améliorations en matière de réparabilité. Apple exploite pleinement le design « ouvert par l’arrière et par l’avant » de l’iPhone Pro, ce qui signifie que moins de réparations nécessitent le retrait de l’écran. Plusieurs composants de l’iPhone 16 Pro sont modulaires, notamment le capteur LiDAR et le port USB-C (bien qu’Apple ne vende pas encore de modules USB-C de remplacement), et il y a moins de colle que jamais dans l’iPhone Pro.

Curieusement, l’adhésif de batterie à libération électrique de l’iPhone 16 est absent des modèles 16 Pro et Pro Max. Ces téléphones « Pro » conservent l’ancien adhésif de batterie à languette d’Apple, bien que l’iPhone 16 Pro – et non le Pro Max – ait sa batterie enfermée dans une coque métallique. Une batterie enfermée dans du métal est résistante aux perforations et offre une expérience de réparation plus sûre, bien que d’autres potentiels avantages ne soient pas clairs.

Apple n’a pas fourni de raison pour ces différences de conception de batterie. La meilleure hypothèse, pour l’instant, est qu’Apple veut voir quelle conception fournira les réparations les plus rapides ou les plus sûres dans les centres de service agréés.

L’iPhone 16 Pro, un tournant pour Apple et le droit à la réparation

Un potentiel inconvénient repéré est la suppression d’une des antennes mmWave. Elle a été remplacée par le bouton de Commande de l’appareil photo. Bien que ce soit un ajout formidable, cela signifie que la puissance du signal 5G pourrait être légèrement affectée.

Il semble que Apple réponde enfin au mouvement du droit à la réparation. Les derniers iPhone sont relativement faciles à démonter et utilisent plus de composants modulaires que jamais. La fonctionnalité Repair Assistant d’iOS 18 supprime certaines des restrictions sur les pièces tierces pour l’iPhone, et Apple a choisi de publier les manuels de réparation de l’iPhone 16 dès le premier jour, plutôt que d’attendre un an.

Certes, les réparations d’iPhone nécessitent encore un peu d’huile de coude, mais elles sont beaucoup moins impossibles qu’il y a un an. iFixit a donc accordé à la gamme iPhone 16 un score de réparabilité de 7/10, une amélioration considérable par rapport au score de 4/10 de l’iPhone 15.