Le design et les couleurs du Xiaomi 15 Pro dévoilés dans une fuite

Le mois d’octobre est riche en lancements de smartphones haut de gamme, et la série Xiaomi 15 est l’une des plus attendues. Prévue pour la fin du mois en Chine, elle devrait être disponible à l’international l’année prochaine. Une récente fuite nous donne un premier aperçu du design et des spécifications du Xiaomi 15 Pro.

Le célèbre Yogesh Brar, en collaboration avec Kartikey, a dévoilé des rendus du Xiaomi 15 Pro. Le design s’inspire du précédent modèle, avec un triple module caméra arrière carré. La principale différence réside dans le déplacement du flash LED hors du bloc de la caméra, probablement pour laisser la place à un module autofocus laser.

Le Xiaomi 15 Pro embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels Light Fusion 900 avec une ouverture f/1.4, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un nouveau téléobjectif Sony IMX858 5X de 50 mégapixels. À l’avant, on retrouverait une caméra frontale de 32 mégapixels. Le partenariat avec Leica pour l’optimisation de l’appareil photo serait maintenu.

Trois coloris élégants

Le Xiaomi 15 Pro sera disponible en trois coloris : noir, blanc et argent. Xiaomi pourrait proposer des noms plus sophistiqués pour ces couleurs, et une édition spéciale Titanium, comme pour le Xiaomi 14 Pro, n’est pas à exclure. Le smartphone arbore un design élégant avec un dos en verre et un cadre métallique plat.

Le Xiaomi 15 Pro serait le premier smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 4, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. Ce SoC serait associé à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne.

L’écran AMOLED quad-courbé de 6,78 pouces, avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, promet une expérience visuelle immersive. La batterie de 6 000 mAh, compatible avec la charge filaire de 90 W, la charge sans fil de 80 W et la charge sans fil inversée de 10 W, garantira une autonomie confortable.

Un concurrent sérieux face à la concurrence

Le Xiaomi 15 Pro a de sérieux atouts pour se démarquer de ses concurrents (Honor, vivo, OPPO, OnePlus) :

Première mondiale avec le Snapdragon 8 Gen 4 : un argument marketing de poids.

: un argument marketing de poids. 5 ans de mises à jour Android : une longévité logicielle rare chez les fabricants Android, à l’exception de Samsung et Google.

Le Xiaomi 15 Pro s’annonce comme un smartphone haut de gamme performant et innovant, qui pourrait bien s’imposer comme une référence sur le marché.