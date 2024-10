L’IA défie Google : Perplexity, ChatGPT et Grok, les nouveaux rois de la recherche ?

Google domine le paysage de la recherche en ligne depuis près de vingt ans, façonnant la manière dont des milliards de personnes accèdent à l’information.

Mais après deux décennies de domination sans partage, Google voit son hégémonie sur le marché de la recherche en ligne remise en question par une nouvelle génération d’outils basés sur l’intelligence artificielle. Perplexity, ChatGPT et Grok proposent des expériences de recherche plus conversationnelles et intuitives, défiant le modèle traditionnel des liens bleus popularisé par Google.

Ce changement marque un point d’inflexion critique pour le secteur, car la recherche alimentée par l’IA pourrait bientôt redéfinir la façon dont les utilisateurs s’intéressent à l’information et la façon dont les annonceurs atteignent leur public.

Perplexity: l’IA au service d’une recherche simplifiée

Parmi les nouveaux challengers à la domination de Google, on trouve Perplexity, une startup de recherche basée sur l’IA et soutenue par Jeff Bezos. Perplexity offre une alternative innovante à la recherche traditionnelle. Au lieu d’une liste de liens, Perplexity fournit des réponses concises et conversationnelles générées par l’IA, simplifiant ainsi la recherche et faisant gagner du temps aux utilisateurs.

Il s’agit là d’un changement radical par rapport au modèle de recherche standard et d’une expérience directe et centrée sur l’utilisateur, comme l’exige un segment croissant de consommateurs.

Perplexity prévoit d’intégrer la publicité de manière subtile, en permettant aux marques de sponsoriser des questions de suivi et d’engager une conversation avec l’utilisateur. « Nous offrons aux marques la possibilité de susciter la curiosité et d’inciter les utilisateurs à poser des questions à leur sujet », explique Dmitry Shevelenko, directeur commercial de Perplexity.

Ainsi, plutôt que d’insérer des publicités directement dans les résultats de recherche, Perplexity permettra aux marques de parrainer des questions de suivi, encourageant ainsi une conversation continue entre l’utilisateur et l’IA. Ce modèle conversationnel pourrait permettre à Perplexity de se différencier de ses concurrents traditionnels et de ses concurrents utilisant l’IA en intégrant de manière transparente le contenu promotionnel dans un dialogue naturel, ce qui rendrait les publicités moins intrusives et plus informatives.

Transparence et neutralité

Perplexity a déjà commencé à faire sa place, le Wall Street Journal rapportant que la plateforme a traité 340 millions de requêtes au cours du seul mois de septembre. Bien que ce chiffre soit modeste comparé aux 2 billions de recherches annuelles de Google, il témoigne de l’intérêt croissant pour les alternatives aux moteurs de recherche conventionnels. Shevelenko a fait remarquer que l’approche de Perplexity en matière de recherche est fondamentalement différente de celle de Google, notamment en ce qui concerne la manière dont elle gère l’influence des annonceurs. Perplexity a clairement indiqué qu’il ne modifierait pas ses réponses non sponsorisées pour satisfaire les annonceurs, maintenant ainsi un niveau de transparence et de neutralité qui est devenu de plus en plus rare dans l’espace de recherche axé sur la publicité.

Perplexity se distingue également par sa transparence et sa neutralité. L’entreprise s’engage à ne pas modifier ses réponses non sponsorisées pour accommoder les annonceurs, répondant ainsi aux critiques des utilisateurs concernant la nature commerciale et les biais des moteurs de recherche traditionnels.

Une expérience de recherche personnalisée

Perplexity s’efforce également de créer une expérience de recherche plus personnalisée grâce à un engagement conversationnel permanent. La stratégie de l’entreprise consiste à utiliser l’IA non seulement pour répondre aux questions, mais aussi pour anticiper les besoins des utilisateurs en analysant le contexte de la conversation. Cela permet à la plateforme d’offrir des informations pertinentes de manière proactive, transformant potentiellement la nature ponctuelle des recherches traditionnelles en une expérience plus dynamique et interactive. Shevelenko estime que c’est ce qui distinguera Perplexity : « Notre mission n’est pas seulement de fournir des réponses, mais d’impliquer les utilisateurs d’une manière significative qui semble naturelle et qui ajoute de la valeur au-delà de la requête initiale ».

La startup en est encore à ses débuts, mais il est clair que Perplexity se positionne comme un concurrent viable sur un marché longtemps dominé par un seul acteur. En se concentrant sur l’IA conversationnelle, la transparence et la conception centrée sur l’utilisateur, Perplexity vise à se tailler une place, en particulier parmi les utilisateurs qui sont désillusionnés par l’expérience fortement monétisée et riche en liens offerte par les moteurs de recherche traditionnels. À mesure que le paysage de la publicité numérique évolue, l’approche unique de Perplexity pourrait bien repousser les limites de ce que les utilisateurs attendent de la recherche, faisant de Perplexity non seulement une alternative à Google, mais aussi une expérience de recherche tout à fait différente.

L’IA : vers la fin de la recherche traditionnelle ?

L’essor de l’IA remet en question le modèle de recherche dominant depuis des décennies. Perplexity, ChatGPT, Grok et Gemini de Google proposent des alternatives basées sur l’IA, offrant des réponses directes et personnalisées aux requêtes des utilisateurs. Alors que Google a longtemps été synonyme de « recherche », le paysage est en train de changer et des questions se posent quant à savoir si l’IA peut remplacer les moteurs de recherche traditionnels, voire les rendre obsolètes.

Google, OpenAI (ChatGPT) et Grok (Elon Musk) se livrent une bataille acharnée pour dominer le marché de la recherche par IA. Chaque acteur dispose d’atouts spécifiques : Google avec son infrastructure massive et ses données, OpenAI avec sa base d’utilisateurs importante et son partenariat avec Microsoft, et Grok avec son positionnement « liberté d’expression ».

L’expérience utilisateur au cœur de la compétition

Le succès de la recherche par IA dépendra de l’expérience utilisateur. Les plateformes d’IA devront prouver leur capacité à fournir des réponses précises et utiles sans submerger les utilisateurs ni les induire en erreur.

L’IA pourrait bouleverser les habitudes de recherche des utilisateurs, notamment les jeunes générations qui privilégient des plateformes comme TikTok et ChatGPT pour leurs requêtes. Google devra s’adapter pour rester pertinent face à cette évolution.

Google : un géant sous pression

Google n’est pas resté passif face à cette concurrence croissante. Consciente de la demande de solutions basées sur l’IA, Google a lancé sa propre offre basée sur l’IA, Gemini Search, qui est déjà intégrée dans les résultats de recherche de Google. Gemini vise à améliorer l’expérience de l’utilisateur en résumant les informations les plus pertinentes en haut de la page de recherche, effectuant ainsi une partie du tri pour l’utilisateur. Selon les dirigeants de Google, ce changement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à conserver sa position dominante tout en répondant à une préférence croissante pour les résumés pilotés par l’IA.

L’intégration de Gemini dans Google Recherche pourrait constituer un obstacle de taille pour les petites entreprises d’IA comme Perplexity. Google dispose toujours d’une énorme base d’utilisateurs, et l’intégration transparente de Gemini signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin de naviguer hors de Google pour obtenir des expériences de recherche améliorées par l’IA. En revanche, Perplexity et d’autres startups analogues mènent un combat difficile pour amener les utilisateurs à changer leurs habitudes par défaut. La crédibilité établie de Google, sa fidélité à la marque et sa portée supérieure sont des atouts formidables qui pourraient empêcher les alternatives de se tailler une part de marché significative.

Le paysage de la recherche en ligne est en pleine mutation. L’IA ouvre la voie à une expérience plus conversationnelle, plus personnalisée et plus transparente. Les prochaines années seront décisives pour déterminer si l’IA remplacera complètement la recherche traditionnelle ou si elle cohabitera avec elle.