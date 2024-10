Accueil » Amazon révolutionne la recherche de produits avec l’IA et la recherche visuelle

Amazon révolutionne la recherche de produits avec l’IA et la recherche visuelle

Amazon révolutionne la recherche de produits avec l'IA et la recherche visuelle

Amazon déploie de nouvelles fonctionnalités de recherche visuelle pour faciliter la découverte de produits sur sa plateforme. Ces innovations, lancées juste avant les Prime Deal Days, visent à offrir une expérience d’achat plus intuitive et personnalisée.

Lorsque vous recherchez un article avec une description visuelle, comme « chemise flanelle », Amazon affiche désormais des suggestions d’images représentant différents styles de chemises en flanelle. Cette fonctionnalité vous permet d’affiner votre recherche et de trouver des produits correspondant précisément à l’esthétique recherchée.

Vous pouvez également ajouter du texte à une recherche par image. Par exemple, si vous téléchargez une image d’un canapé, vous pouvez ajouter des mots clés pour spécifier la marque, la couleur, le matériau ou les dimensions souhaitées, affinant ainsi les résultats de recherche.

La fonctionnalité « Plus comme ceci » vous permet de trouver des produits similaires à partir d’une image dans les résultats de recherche. Si vous aimez une robe en particulier, mais que vous la souhaitez dans une couleur différente ou avec une longueur de manches différente, cette fonctionnalité vous permet de trouver rapidement des variations du produit.

Vidéos et « Entourer pour rechercher » : une expérience de recherche enrichie

Amazon intègre désormais des vidéos dans ses résultats de recherche. Vous pouvez ainsi visionner des vidéos de produits directement sur la page de résultats, notamment pour les appareils électroménagers, les jouets et les produits électroniques.

La fonctionnalité « Entourer pour rechercher » vous permet d’isoler et de rechercher des articles spécifiques dans une image. Il vous suffit d’encercler l’élément qui vous intéresse sur une photo pour qu’Amazon affiche des produits similaires.

Avec ces nouvelles fonctionnalités de recherche visuelle, Amazon simplifie et personnalise l’expérience d’achat en ligne, permettant aux utilisateurs de trouver plus facilement les produits qui correspondent à leurs besoins et à leurs envies.