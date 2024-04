Google vs Bing : Qui dominera la recherche en ligne en 2024 ?

Google est depuis longtemps la norme de facto en matière de navigation sur le Web. Son succès est tel que nous l’utilisons comme un verbe plusieurs fois par jour. Dans le même temps, Microsoft prépare quelque chose de spécial en arrière-plan, sous la forme de Bing.

L’éternelle compétition entre Google et Bing pour la suprématie des moteurs de recherche prend un nouveau tournant avec les dernières mises à jour de Bing. Malgré l’innovation continue de Microsoft, la question demeure : Bing peut-il réellement détrôner Google comme le moteur de recherche de choix ? Analysons en détail les forces et les faiblesses de chaque plateforme.

Qualité des résultats de recherche : analogues, mais pas identiques

Les résultats de recherche de Google et de Bing se recoupent largement. J’obtiens des résultats plus ou moins analogues sur les deux moteurs de recherche, à une différence près : Google place systématiquement les articles de Quora, Reddit et d’autres forums en tête de la plupart des résultats de recherche. Il s’agit en partie d’une prophétie auto-réalisatrice, car l’ajout de « Reddit » à la fin d’une recherche est devenu une habitude répandue chez bon nombre d’entre nous.

Google a reconnu que les utilisateurs aiment lire des opinions et des expériences, et les messages des forums bénéficient donc d’un traitement préférentiel pour un nombre croissant de requêtes de recherche. Ce n’est pas le cas de Bing. Par exemple, j’ai tapé « pourquoi mon ordinateur portable n’a pas de son » à la fois dans Google et dans Bing. Google m’a montré deux articles et quelques vidéos avant de revenir au forum de la communauté Microsoft et à Quora. En revanche, Bing n’a pas affiché un seul article de forum sur la première page des résultats de recherche.

Recherche Google Recherche Bing

Cela ne veut pas dire que les messages des forums sont inutiles, bien au contraire. Il s’agit simplement d’une approche différente par rapport à la préférence de Bing pour les articles traditionnels. D’une part, les articles traditionnels sont généralement rédigés par des écrivains professionnels qui ont de l’expérience dans le domaine, mais d’autre part, les messages des forums peuvent fournir un éventail diversifié d’opinions et d’expériences individuelles qui peuvent apporter beaucoup d’informations.

C’est à vous de décider si vous préférez un assortiment d’articles sur Bing ou un mélange d’articles et de messages de forum sur Google. Notez que j’omets volontairement l’argument du « spam content » ici, car les posts de forum et les articles sur-optimisés peuvent être remplis de déchets et s’afficher en tête des résultats de recherche.

Facilité d’utilisation : Bing est trop complexe

Si vous avez déjà utilisé Bing, vous avez dû remarquer à quel point il peut être « déroutant ». Sa présentation est trop complexe et vous ne savez pas où chercher pour trouver une réponse. Par exemple, lorsque vous recherchez quelque chose sur Google, un extrait du premier résultat de recherche vous est présenté. Il s’agit d’un élément essentiel de Google, qui permet aux utilisateurs de trouver la réponse qu’ils recherchent en quelques secondes. Les résultats de la recherche sont divisés par la section « Autres questions », qui affiche quelques questions très pertinentes, suivies d’autres résultats de recherche que Google a sélectionnés en fonction de votre requête.

Comme vous pouvez le constater, les résultats de recherche de Google sont bien organisés, minimalistes et faciles à suivre. Ils sont parfaits pour une recherche rapide afin d’obtenir une réponse rapide. Voyons maintenant ce qu’il en est de Bing.

Le style est analogue, mais il est plus complexe. L’extrait vedette est un résumé généré par l’IA de plusieurs articles qui sont crédités et affichés sous le résumé, et la section « Autres questions posées » comporte des onglets de type carrousel avec la réponse affichée en premier. Le plus déroutant, c’est qu’il existe une section presque identique à droite, qui pourrait facilement remplacer la section.

Si l’on continue à faire défiler l’écran, on obtient le « véritable » extrait en vedette et encore plus de suggestions et de vidéos sur le côté droit. Certains articles comportent des sections « Explorer plus avant » qui semblent redondantes.

D’un point de vue réaliste, combien d’articles une personne moyenne lirait-elle avant de trouver une solution ? Selon Bing, la réponse est environ deux douzaines. Personnellement, je pense que Bing affiche beaucoup plus d’informations que nécessaire. Même les requêtes les plus simples sont surchargées d’informations parce que Bing utilise Copilot chaque fois que c’est possible. Bing nous gâte avec le choix, mais pas de manière productive.

Recherche locale et Maps : Google l’emporte haut la main

Google offre des résultats de recherche géolocalisée nettement supérieurs à ceux de Bing, et ce pour plusieurs raisons. Une fois de plus, cela a beaucoup à voir avec la mise en page. Pour une raison ou pour une autre, Bing affiche la carte dans un petit coin sur un ordinateur de bureau, alors que Google propose une carte en gras. En outre, Bing doit s’appuyer sur des plateformes tierces pour les avis — dans ce cas, Tripadvisor — alors que Google est suffisamment populaire pour disposer de ses propres avis. En fait, Google est de loin l’endroit le plus populaire pour les avis en ligne, ce qui constitue un avantage considérable lorsqu’il s’agit de décider où manger par exemple.

Vous pouvez utiliser la carte directement à partir de la recherche sur Google, alors que Bing vous oblige à ouvrir sa section « Cartes ». En outre, Google fournit davantage d’informations sur les prix, les heures de fermeture et les adresses.

En ce qui concerne les cartes elles-mêmes, les deux moteurs de recherche présentent de nombreuses similitudes. Tous deux comprennent assez bien les requêtes de recherche et peuvent fournir des itinéraires précis. Cependant, Bing affiche une fois de plus une quantité excessive d’informations à l’écran, alors que Google garde la maîtrise de la situation. Dans l’exemple de la Tour Eiffel, Google et Bing affichent tous deux des informations similaires, mais Bing est plus direct et donne beaucoup trop de recommandations de visites, de restaurants à proximité et d’articles sur la Tour.

En outre, Google a une longueur d’avance en ce qui concerne la compréhension du contexte.

Esthétique : Bing aime les images

S’il y a une chose que Bing fait mieux que Google, ce sont les visuels esthétiques. Je ne parle pas des images qui s’affichent en haut de la page lorsque vous tapez quelque chose ; Google et Bing font tous deux un excellent travail dans ce domaine. Je parle des photos supplémentaires et des éléments d’interface sur la droite qui ressemblent à une entrée d’encyclopédie.

Options de recherche : Bing remplace les livres et la finance par Copilot, l’immobilier et l’hôtellerie

Enfin, je voudrais parler des options supplémentaires que les deux moteurs de recherche intègrent directement dans leur moteur de recherche. Les deux moteurs de recherche vous permettent de parcourir différents magasins en ligne lorsque vous faites des achats, de rechercher des images et des vidéos à partir de mots-clés, de trouver des actualités en rapport avec votre recherche, et plusieurs autres options comme les vols.

La principale différence réside dans le fait que Google dispose d’outils intégrés permettant de consulter des livres et d’accéder à Google Finance directement via le moteur de recherche, tandis que Bing vous permet d’accéder rapidement à Copilot. Il convient de noter que les deux entreprises disposent toujours d’outils équivalents, mais qu’ils ne sont pas aussi poussés. Par

Si Google est incontestablement le meilleur moteur de recherche, Bing le rattrape rapidement, en grande partie grâce à ses intégrations d’IA. Bing a copié un grand nombre de fonctionnalités et d’éléments de conception de Google et les a même développés ; son seul défaut est qu’il ne sait pas quand s’arrêter avec le texte et les éléments d’interface. Dans le même temps, Google a été contraint de concurrencer le Copilot de Bing, ce qui a conduit à la publication de la fonctionnalité expérimentale Search Generative Experience (SGE). Il est bon de voir le roi des moteurs de recherche enfin confronté à la concurrence.