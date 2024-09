Duolingo lance un piano numérique pour accompagner votre apprentissage musical !

Duolingo est surtout connu pour vous aider à apprendre gratuitement une autre langue, que vous souhaitiez acquérir quelques mots clés avant de partir en vacances ou que vous visiez un peu plus haut. Hier, Duolingo a annoncé la sortie d’un piano pour accompagner la capacité d’apprentissage pianistique récemment ajoutée à l’application.

Avec plus de 103 millions d’utilisateurs actifs mensuels, il n’est pas surprenant que Duolingo ait décidé d’élargir son offre. En effet, en octobre de l’année dernière, l’application d’auto-apprentissage a lancé un cours de musique gratuit qui enseigne aux gens « l’alphabétisation musicale, y compris la lecture et l’identification des notes et l’interprétation de chansons familières » en utilisant le style d’enseignement pour lequel Duolingo est célèbre — « des exercices sous forme de jeu qui vous permettent de rester concentré et engagé. »

Au cours des mois qui ont suivi ce lancement musical, les utilisateurs se sont servis d’un clavier à l’écran qui, bien qu’utile, n’est pas tout à fait comparable à l’apprentissage sur un vrai piano. C’est là que Duolingo vous couvre, en dévoilant un piano numérique portable qui s’associe à l’application et se connecte en tant qu’interface MIDI (Musical Instrument Digital Interface) via USB-C.

Le mini-piano possède trois octaves, dont les touches sensibles à la vélocité donnent l’impression de jouer sur un piano de taille normale. L’appareil est équipé de haut-parleurs stéréo intégrés et d’une batterie rechargeable, ce qui vous permet de vous entraîner quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Il est également livré avec un support en bois, qui se pose sur le clavier et maintient votre téléphone pendant que vous suivez l’application Duolingo. De plus, les panneaux latéraux en bois massif et le plateau en tissu confèrent au piano une aura de qualité.

Le piano de Duolingo est idéal pour débuter la musique !

À l’arrière se trouvent des ports pour les écouteurs, une pédale de sus-tain et un sélecteur d’octave, ce qui ajoute à l’authenticité, à la flexibilité et à la portabilité de l’appareil. Duolingo s’est associé à Loog pour mettre cet appareil génial sur les étagères, et ce n’est pas une surprise, étant donné la ressemblance du piano Duolingo avec l’actuel piano portable de Loog.

Si vous souhaitez mettre la main sur le nouveau piano de Duolingo, il vous en coûtera 249 dollars (le même prix que le piano Loog original). Mais il vous faudra patienter : vous pouvez le précommander dès aujourd’hui directement auprès de Duolingo, la livraison étant prévue pour novembre 2024.

Le cours de musique de Duolingo ne propose pour l’instant que des leçons de piano, et fonctionne avec n’importe quel piano — pas seulement celui de la nouvelle collaboration avec Loog