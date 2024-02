MWC 2024 : Découvrez le Xiaomi 14 alliant performance, élégance et innovation

Les nouveaux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra ont été dévoilés au monde entier lors du MWC 2024, révélant enfin ce qui a tant fait parler : leur prix. Le Xiaomi 14, modèle de base, est proposé à partir de 999 €, tandis que la version maximale, le Xiaomi 14 Ultra, est affichée à 1499 €.

Le Xiaomi 14 Pro, situé entre ces deux modèles, n’a pas été lancé à l’international, confirmant les prédictions selon lesquelles il resterait exclusif à la Chine.

Le Xiaomi 14 : quand économiser devient un plaisir

Opter pour la version standard du Xiaomi 14 signifie réaliser des économies substantielles tout en bénéficiant de spécifications impressionnantes.

Ce smartphone se distingue par son écran OLED 1.5K de 6,36 pouces, un panneau TCL C8 LTPO plat avec une luminosité de pointe de 3000 nits, un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, des bordures ultra-étroites de 1,61 mm, des bordures étroites de 1,71 mm et un ratio écran/corps de 93,3 %. Il prend en charge le Dolby Vision et dispose du DC dimming.

Son cadre latéral plat, aux coins arrondis et bords nets, ainsi que son corps ultra-étroit de 71,5 mm facilitent son utilisation à une main. Le dos du smartphone est en verre dépoli. Fonctionnant sous HyperOS basé sur Android 14, il bénéficiera de 4 générations de mises à jour du système d’exploitation Android ainsi que de 5 ans de mises à jour de sécurité.

L’intégration du capteur infrarouge dans la zone de la caméra arrière, la modification de l’ouverture du haut-parleur pour un design micro-fente caché et la dissimulation du microphone supérieur dans la zone de l’écouteur sont des nouveautés. Le téléphone est également certifié IP68 pour sa résistance à la poussière et à l’eau.

Équipé du Snapdragon 8 Gen 3, avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X, il bénéficie du système de refroidissement IceLoop, promettant une performance triple de celle des VC traditionnels.

Focus photo

Les amateurs de photographie seront séduits par le système de triple caméra de 50 mégapixels développé avec l’aide de Leica. Il possède un triple système de caméras arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels de 1/1,31 pouce et 1.2μm pour une plage dynamique élevée de 13,5 EV, une ouverture f/1.6, un ultra-grand angle de 50 mégapixels et une caméra téléphoto 3.2X de 50 mégapixels, toutes équipées de lentilles Leica Summilux.

Avec une batterie en silicium haute densité de 4 610 mAh, le smartphone supporte une charge filaire de 90 W permettant une recharge complète en 31 minutes, une charge sans fil de 50W pour une recharge complète en 46 minutes et une charge sans fil inversée de 10 W.

Spécifications du Xiaomi 14

Écran OLED 1.5K C8 de 6,36 pouces, taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz, luminosité maximale de 3000 nits

Plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 octa-core 4 nm avec GPU Adreno 750

12 Go de RAM LPPDDR5x avec stockage UFS 4.0 de 256 Go

Triple caméra arrière de 50 mégapixels avec des capteurs Leica Summilux, enregistrement vidéo 8K

Caméra frontale de 32 mégapixels avec enregistrement vidéo 4K 60 fps

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, capteur infrarouge

Résistance à la poussière et à l’eau (IP68)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Batterie de 4 610 mAh avec charge rapide filaire de 90 W, charge sans fil de 50 W, charge sans fil inversée de 10 W

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 14 est disponible en Jade Green, Black et White, avec un prix de départ de 999 euros pour le modèle 12 Go + 256 Go et de 1 099,99 euros pour le modèle 12 Go + 512 Go. Il est déjà en cours de déploiement dans plusieurs pays d’Europe.

Le Xiaomi 14 Ultra : un appareil photo de luxe

Le Xiaomi 14 Ultra élève l’expérience photographique à un niveau supérieur. Pour 500 € supplémentaires, les passionnés de photographie trouveront leur bonheur, grâce à ses spécifications techniques avancées. Sa caméra principale utilise un capteur de 1 pouce (LYT-900) avec une ouverture variable de f/1.6 à f/4.0, complété par des objectifs ultra-grand angle et téléobjectif offrant des zooms optiques de 3,2 x et 5x, ce dernier étant un périscope. Le tout est accompagné d’une caméra ultra grand-angle offrant un champ de vision de 122 degrés.

En plus de ces caractéristiques photographiques exceptionnelles, le Xiaomi 14 Ultra propose un écran plus grand de 6,73 pouces, le même chipset Snapdragon 8 Gen 3, et une capacité de batterie accrue à 5 300 mAh, avec une impressionnante charge sans fil de 80 W. Son design se distingue également par un dos en « cuir végan nanotechnologique » et un écran « liquide tout autour » qui s’incurve subtilement sur les bords.

Xiaomi souligne la durabilité de ces appareils en offrant une réparation d’écran gratuite dans les six premiers mois suivant l’achat.

Le duel entre le Galaxy S24 Ultra et le Xiaomi 14 Ultra

La confrontation entre le Galaxy S24 Ultra et le Xiaomi 14 Ultra est inévitable, mais un autre champion Android de Chine mérite également une certaine attention : le OPPO Find X7 Ultra, qui propose également un ensemble quadri-caméra et utilise le capteur LYT-900 pour sa caméra principale.

Les performances des caméras de ces flagships seront déterminées non seulement par leurs spécifications matérielles mais aussi par le traitement logiciel, Xiaomi s’associant avec Leica et OPPO avec Hasselblad pour peaufiner leurs systèmes respectifs.

Ces lancements marquent une période excitante pour le marché des smartphones, où l’innovation technique et les partenariats stratégiques définissent de nouveaux standards dans l’expérience utilisateur mobile.