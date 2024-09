Duolingo se réinvente : Aventures, appels vidéo et piano pour un apprentissage ludique !

La populaire application d’apprentissage des langues adulée par des millions d’utilisateurs, Duolingo, continue d’innover pour rendre l’apprentissage toujours plus ludique et interactif. Deux nouvelles fonctionnalités viennent enrichir l’expérience : les « Aventures » et les « Appels vidéo ».

« Notre mission est de concevoir le meilleur enseignement possible et que tout le monde puisse en profiter. Nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est de repousser sans cesse les limites de la technologie », explique Luis von Ahn, cofondateur et PDG de Duolingo. « Avec de nouvelles fonctionnalités boostées par l’IA telles que les Appels vidéo et les Aventures, nous créons de nouvelles façons immersives de pratiquer les langues et de prendre confiance en soi. Avec ces innovations, nous ne faisons que commencer à mettre à profit la puissance de la technologie pour mieux servir nos utilisateurs à travers le monde ».

« Aventures » propose une expérience immersive où vous explorez différents scénarios et lieux au sein de l’univers Duolingo, en compagnie de deux personnages attachants, Lily et Oscar. Cette fonctionnalité vous permet de mettre en pratique vos compétences linguistiques dans des situations de la vie réelle simulées.

Pour l’instant, une aventure est disponible par unité de cours, uniquement pour les anglophones apprenant le français et les hispanophones apprenant l’anglais. Mais d’autres langues seront ajoutées dans les semaines et mois à venir.

Entraînez votre expression orale avec les « Appels vidéo »

La nouvelle fonctionnalité « Appel vidéo » de Duolingo utilise l’intelligence artificielle pour vous aider à pratiquer vos compétences conversationnelles dans un cadre réaliste. Comme son nom l’indique, elle vous permet de passer un appel vidéo – dans ce cas, au personnage de Duolingo, Lily. Vous pouvez converser comme vous le feriez avec une personne réelle, mais dans un environnement sans pression.

Duolingo explique que « l’Appel vidéo est conçu pour simuler un dialogue naturel et offre un environnement de pratique personnalisé et interactif ».

Un partenariat musical avec Loog

Enfin, Duolingo a annoncé un nouveau partenariat avec Loog, fabricant d’instruments portables. Fruit de cette collaboration, un nouveau piano électrique à trois octaves compatible avec le cours de musique Duolingo a été lancé. L’instrument est proposé au prix de 249 dollars et est actuellement disponible en précommande, avec une livraison prévue à partir de novembre.

Ces mises à jour viennent renforcer la position de Duolingo comme l’une des meilleures applications d’apprentissage des langues disponibles. Elles compensent également le changement d’icône de l’application, qui avait suscité des réactions mitigées plus tôt cette année.