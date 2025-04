Huawei Mate 70 Pro+ écrase tout : Le classement AnTuTu de mars qui fait trembler Apple !

Le célèbre benchmark AnTuTu vient de publier son classement des smartphones les mieux notés par les utilisateurs pour le mois de mars 2025, et c’est un appareil Huawei qui rafle la première place. Le Huawei Mate 70 Pro+, lancé en novembre 2024, obtient un score de satisfaction utilisateur impressionnant de 99,41 %.

Le Mate 70 Pro+ n’est pas seul sur le podium : son « petit frère », le Mate 70 Pro, se classe également en troisième position avec une note de 99,17 %. Cette double performance démontre l’efficacité de la stratégie de Huawei, qui mise sur un écosystème 100 % made in China : puce Kirin 9020 développée en interne, système d’exploitation HarmonyOS NEXT, cadre en alliage de titane, caméra haut de gamme, batterie de 5700 mAh avec recharge filaire à 100W et sans fil à 80W, sans oublier la messagerie par satellite.

Top 5 sur AnTuTu : domination chinoise

Entre les deux modèles de Huawei, en deuxième place, on retrouve le très haut de gamme Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition, qui partage le même taux de satisfaction que le Mate 70 Pro, mais se hisse juste devant dans le classement.

Le reste du top 5 est également dominé par les marques chinoises :

Quatrième : Honor Magic V2 (97,45 %), un smartphone pliable

Cinquième : Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,07 %), apprécié pour son design unique et ses capacités photo

Le reste du top 10 : Xiaomi, OPPO, Samsung… mais pas Apple

La deuxième moitié du classement réserve aussi son lot de surprises :

6. : Xiaomi 15 Ultra – 96,54 %

7. OPPO Find N3 – 95.48%

8. OPPO Find X7 Ultra – 94,63 %

9. Samsung Galaxy S24 Plus – 94,12 %

10. Xiaomi 15 – 94,03 %

Mais l’absence la plus marquante est sans doute celle d’Apple. Ni l’iPhone 16 standard, ni les modèles Pro ne figurent dans ce top 10. En Chine, la marque à la pomme semble perdre du terrain face à Huawei et à l’écosystème HarmonyOS, désormais plus populaire qu’iOS selon les dernières données locales.

Ce classement AnTuTu reflète une tendance lourde sur le marché chinois : Huawei est en train de reconquérir son public local, après des années difficiles dues aux sanctions américaines. En s’appuyant exclusivement sur ses propres composants et logiciels, la marque renforce son indépendance et séduit les consommateurs par des appareils puissants, bien conçus et hautement personnalisés.

Le Huawei Mate 70 Pro+ domine les classements de satisfaction, prouvant que la stratégie de souveraineté technologique de Huawei porte ses fruits. Pendant ce temps, Apple, longtemps dominant, semble devoir repenser son approche pour ne pas perdre définitivement sa place sur l’un des marchés les plus compétitifs du monde.