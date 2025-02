OpenAI : l’offre de rachat de Musk rejetée, la guerre de l’IA continue !

Le conseil d’administration d’OpenAI a officiellement répondu à la tentative de rachat d’Elon Musk. Dans une déclaration publiée sur X, le président du conseil, Bret Taylor, a affirmé que « OpenAI n’est pas à vendre, et le conseil a rejeté à l’unanimité la dernière tentative de M. Musk de perturber sa concurrence ».

Au début du mois, Elon Musk et un groupe d’investisseurs avaient proposé d’acheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars. En réponse, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a rapidement réagi sur X en lançant une pique à Musk : « Non merci, mais nous pouvons acheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez ».

Une situation complexe pour OpenAI

Cette proposition de rachat intervient alors que OpenAI est en pleine transition vers un modèle à but lucratif. Le conseil d’administration doit donc justifier que le plan de scission de Sam Altman est une meilleure option que l’offre de Musk pour préserver la mission d’OpenAI.

Mercredi dernier, les avocats de Musk ont déclaré dans un dossier judiciaire que le milliardaire retirerait son offre si OpenAI acceptait de rester une organisation à but non lucratif. Cependant, Bret Taylor a laissé entendre que cette option était exclue. Il a ajouté que toute réorganisation d’OpenAI visera à renforcer son engagement envers sa mission principale : garantir que l’AGI bénéficie à toute l’humanité.

Un affrontement aux enjeux stratégiques

L’opposition entre Musk et OpenAI reflète une bataille plus large sur l’avenir de l’intelligence artificielle et la manière dont elle doit être développée et contrôlée. Musk, qui a été l’un des premiers soutiens financiers d’OpenAI avant de s’en éloigner, critique régulièrement la direction prise par l’entreprise et plaide pour une approche plus prudente et transparente dans le développement de l’IA.

Avec la montée en puissance des modèles d’IA générative, la gouvernance d’OpenAI devient un enjeu stratégique. Reste à voir comment cette bataille entre Musk et OpenAI influencera l’avenir du marché de l’IA et l’équilibre des pouvoirs entre les grandes entreprises technologiques.