Rachat d’Intel : Qualcomm en pole position, Broadcom écarté par les obstacles réglementaires

Alors que les discussions se poursuivent autour d’un éventuel rachat amical d’Intel par Qualcomm, de nouvelles rumeurs indiquent que Broadcom était également sur les rangs.

Vendredi dernier, l’information selon laquelle Qualcomm envisageait une acquisition amicale d’Intel a fait surface, une opération qui pourrait permettre à Qualcomm d’étendre ses activités tout en sauvant le fabricant de puces en difficulté. Si l’on se demandait initialement si Intel serait même disposé à entamer des discussions, un rapport de Bloomberg suggère que la société est ouverte à un accord.

Fait intéressant, le rapport indique également que Broadcom était intéressé, mais il semble que la société ne poursuive pas cette piste. Il est vrai qu’un examen réglementaire constituerait probablement un obstacle majeur pour Broadcom, car les autorités américaines ont déjà bloqué une tentative de rachat de Qualcomm par Broadcom en 2018.

À l’époque, l’administration Trump avait bloqué la tentative de rachat hostile de Qualcomm par Broadcom parce que la société était basée à Singapour et que ses liens avec la Chine étaient considérés comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Broadcom a finalement déplacé son siège social dans le Delaware pour tenter de contourner un futur examen minutieux, mais une acquisition de la taille et de l’importance d’Intel pourrait raviver les anciennes questions sur les liens de Broadcom avec la Chine et sur le fait qu’elle représente toujours un risque pour la sécurité.

Étant donné la manière dont Broadcom a géré son acquisition de VMware et du mécontentement généralisé de l’industrie face aux décisions de l’entreprise, il est fort probable que le secteur soit soulagé qu’un rachat d’Intel par Broadcom soit peu probable.