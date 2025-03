Elon Musk fusionne X et xAI : l’IA au cœur du réseau social !

Elon Musk continue de secouer l’univers de la tech. Après avoir racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022, il vient d’annoncer dans un tweet publié vendredi après-midi que X (anciennement Twitter) a été vendu à sa startup d’intelligence artificielle xAI pour 45 milliards de dollars en actions.

L’opération inclut 12 milliards de dette que X traînait depuis le rachat initial. Grâce à cette transaction, xAI est désormais valorisée à 80 milliards de dollars, soit le double de sa dernière valorisation connue, qui était de 40 milliards lors d’une levée de fonds de 6 milliards.

Une fusion stratégique : IA + réseau social

Musk a expliqué : “xAI et X sont désormais indissociables. Aujourd’hui, nous faisons officiellement le choix de combiner nos données, nos modèles, notre puissance de calcul, notre réseau de distribution et nos talents. Cette fusion débloquera un immense potentiel en associant l’expertise IA de xAI à la portée massive de X. Ensemble, nous créerons des expériences plus intelligentes et plus pertinentes pour des milliards de personnes, tout en restant fidèles à notre mission : chercher la vérité et faire progresser la connaissance”.

L’objectif est clair : créer une plateforme globale mêlant IA et réseau social. Musk espère ainsi bâtir un système qui ne se contente plus de refléter le monde, mais accélère activement le progrès humain.

Retour sur l’évolution de X depuis 2022

Depuis son acquisition, Twitter a subi une transformation radicale : licenciements massifs (certains suivis de réembauches), changements de nom, perte d’annonceurs majeurs comme Apple, et mise en place de trois niveaux d’abonnement allant de 4 à 50 dollars par mois. Malgré un démarrage chaotique, la plateforme semble s’être stabilisée, notamment grâce à l’intégration de Grok, l’IA générative développée par xAI.

D’ailleurs, Grok a récemment été étendu à Telegram, preuve que Musk veut étendre la présence de son IA au-delà de X.

Une stratégie à la SolarCity ?

Cette manœuvre rappelle l’acquisition controversée de SolarCity par Tesla en 2016, une autre entreprise dirigée par des proches de Musk. À l’époque, il avait été reproché à Musk un conflit d’intérêts. Cette fois encore, le milliardaire opère une fusion entre deux entités qu’il contrôle entièrement.

Fait intéressant : ni Tesla ni SpaceX ne sont mentionnées dans ce rapprochement, bien que Musk ait récemment affirmé lors d’une réunion interne chez Tesla qu’il avait “environ 17 boulots”.

Une valorisation qui explose pour xAI

L’IA reste le secteur le plus chaud de la tech actuelle. En mars dernier, Musk avait proposé de racheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars — une offre rejetée par son PDG, Sam Altman. Pendant ce temps, xAI continue de grimper en flèche, passant de 24 à 80 milliards de valorisation en quelques mois.

Cette transaction entre X et xAI pourrait donc être la première étape d’un plan beaucoup plus vaste, Elon Musk ayant pour ambition de faire de xAI une référence mondiale de l’IA.

