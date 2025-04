Thundermail, Thunderbird Pro : Mozilla défie les géants avec des outils axés sur la confidentialité

Mozilla Thunderbird est un client de messagerie, un calendrier et une application de gestion de contacts gratuits et open source, disponible depuis plus de vingt ans. Son lancement remonte à une époque où Gmail n’existait pas encore et où la plupart des fournisseurs de services de messagerie en ligne n’offraient que quelques mégaoctets d’espace de stockage. Cependant, la demande pour des applications de messagerie exclusivement pour ordinateur a diminué ces dernières années. L’équipe Thunderbird a donc annoncé son intention de lancer une série de services Web optionnels.

En effet, Mozilla Thunderbird a récemment annoncé le lancement de nouveaux services visant à concurrencer des géants tels que Gmail et Office 365. Ces initiatives, nommées « Thundermail » et « Thunderbird Pro », visent à offrir une alternative respectueuse de la vie privée et entièrement open source aux utilisateurs.

Thundermail est conçu pour fournir aux utilisateurs des adresses e-mail sous les domaines @thundermail.com ou @tb.pro. Ce service ne se limite pas à la messagerie électronique ; il prévoit également l’intégration de calendriers et de contacts, alignés sur les valeurs de confidentialité et de liberté de Mozilla. Les utilisateurs intéressés peuvent dès à présent s’inscrire sur la liste d’attente pour la version bêta via le site thundermail.com.

Il s’agit-là d’une démarche que l’on connaît chez Proton !

Thunderbird Pro : Une suite de services complémentaires

En complément de Thundermail, Mozilla introduit « Thunderbird Pro », une suite de services visant à enrichir l’expérience utilisateur :

Appointment: Un outil de planification permettant aux utilisateurs de partager des liens pour faciliter la prise de rendez-vous, simplifiant ainsi la coordination des réunions.

Send: Une plateforme de partage de fichiers, inspirée de l’ancien Firefox Send, permettant un transfert direct de fichiers entre utilisateurs sans nécessiter de lien intermédiaire.

Assist: Un assistant basé sur l’IA, développé en partenariat avec Flower AI, offrant des fonctionnalités intelligentes tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Le traitement des données peut être effectué localement ou via un système de calcul confidentiel à distance, similaire au Private Cloud Compute d’Apple.

Modèle économique et accessibilité

Mozilla prévoit d’offrir initialement ces services gratuitement aux contributeurs réguliers de la communauté. Pour les autres utilisateurs, un abonnement payant sera requis. Une fois une base d’utilisateurs stable établie, des options gratuites avec certaines limitations, telles qu’un espace de stockage réduit, pourraient être introduites.

Ces nouveaux services reflètent l’engagement continu de Mozilla envers l’open source et le respect de la vie privée. En offrant une alternative aux écosystèmes propriétaires, Mozilla cherche à fournir aux utilisateurs des outils de communication transparents et sécurisés, sans compromettre la confidentialité des données.

En résumé, avec le lancement de Thundermail et de Thunderbird Pro, Mozilla Thunderbird élargit son offre pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs en matière de services de messagerie intégrés, tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux d’ouverture et de respect de la vie privée.