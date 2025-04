Enfin ! Instagram arrive (vraiment) sur iPad, après 10 ans d’attente

Cela fait maintenant 10 ans que les utilisateurs d’iPad attendent une version native d’Instagram, et il semble que l’attente touche (enfin) à sa fin. Selon un rapport publié par The Information, Meta aurait finalement commencé le développement d’une véritable application Instagram, adaptée à son grand écran et à son format.

Depuis le lancement de l’iPad, Instagram n’a jamais proposé de version optimisée pour les tablettes Apple. L’app disponible sur l’App Store n’était qu’un portage de l’application iPhone, obligeant les utilisateurs à choisir entre deux options peu satisfaisantes :

Affichage en mode 1x, avec d’immenses bordures noires sur les côtés

Mode 2x, qui agrandit l’image, mais dégrade sévèrement la qualité visuelle

Ce choix, qualifié de « mauvaise expérience » par un employé actuel d’Instagram, fait que bon nombre d’utilisateurs préféraient passer par la version Web, plus adaptée, mais toujours limitée face à l’application native.

Meta change de stratégie (merci TikTok ?)

Pourquoi Meta ferait-il cela maintenant, après avoir ignoré la tablette d’Apple pendant plus de dix ans ? Ce soudain revirement de Meta ne serait pas un hasard. Selon les sources internes citées par The Information, le contexte géopolitique autour de TikTok (et notamment la menace d’interdiction aux États-Unis) pousse Meta à capitaliser davantage sur Instagram.

L’objectif est clair : renforcer la présence d’Instagram sur toutes les plateformes afin de capter les potentiels utilisateurs de TikTok, notamment ceux qui utilisent des iPad, très prisés par les créateurs de contenu, les étudiants et les professionnels.

Que peut-on attendre de cette version iPad d’Instagram ?

Bien que Meta n’ait pas encore officialisé la sortie, cette version native d’Instagram pour iPad devrait :

S’adapter parfaitement aux écrans iPad, sans zoom ni perte de qualité

Offrir une interface plus spacieuse, idéale pour la navigation photo et vidéo

Intégrer toutes les fonctionnalités actuelles : Reels, Stories, messagerie, etc.

Peut-être même tirer parti du multifenêtrage (Split View) et du mode paysage

Une absence longtemps justifiée par… l’indifférence

Au fil des années, les dirigeants de Meta (y compris Mark Zuckerberg) ont souvent répondu qu’une version iPad n’était pas une priorité, car Instagram était à la base une app « mobile first », conçue exclusivement pour les smartphones. Pendant ce temps, d’autres applications majeures — comme TikTok, YouTube ou Snapchat — ont su évoluer et proposer des expériences multiplateformes optimisées.

Si elle se confirme, l’arrivée d’une version native d’Instagram pour iPad serait une avancée majeure pour les utilisateurs de tablettes Apple. Elle témoigne aussi d’un changement d’approche chez Meta, qui semble désormais prêt à adapter ses services à tous les usages, face à une concurrence toujours plus féroce.