Galaxy S25 Edge : Pas de grande fête, et une discrète sortie en Chine et Corée du Sud

Le Galaxy S25 Edge de Samsung ne sera pas lancé en grande pompe, comme les autres modèles phares de la série S.

Selon une récente fuite du réputé Ice Universe, le Galaxy S25 Edge sera disponible d’ici fin mai 2025, mais uniquement dans deux pays pour commencer : la Chine et la Corée du Sud.

Et fait rare pour un appareil haut de gamme, aucun événement de lancement majeur n’est prévu pour cette première commercialisation.

Galaxy S25 Edge : Une sortie en douceur pour tester le marché ?

Selon plusieurs sources, Samsung chercherait à évaluer la réaction du marché avant un lancement mondial plus large. Le Galaxy S25 Edge présente en effet des caractéristiques techniques inhabituelles pour un flagship, ce qui pourrait expliquer cette stratégie prudente.

Pas de téléobjectif : l’appareil est limité à un capteur principal et un ultra grand-angle

Batterie plus petite, utilisant une technologie Li-ion classique au lieu des batteries Si/C à haute densité

Épaisseur impressionnante d’environ 5,8 mm, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus fins du marché

Châssis central en titane, avec des rumeurs autour d’un dos en céramique, sans confirmation officielle

Un positionnement entre le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Edge se positionne comme une alternative intermédiaire dans la gamme, entre le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra. Il est aussi conçu pour bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités IA introduites sur les autres modèles de la série, notamment la fonction « Gemini Live », qui permet une analyse visuelle en temps réel grâce à l’intelligence artificielle.

Tarifs européens déjà connus

Bien qu’aucune date de lancement global n’ait été communiquée, le Galaxy S25 Edge semble déjà prêt pour une distribution plus large. En Italie, la boutique en ligne Zanetti a dévoilé les prix pour l’Europe : 256 Go pour 1 362 € et 512 Go pour 1 488 €.

Des tarifs qui confirment son positionnement premium, tout en étant légèrement en dessous du Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy S25 Edge intrigue autant qu’il surprend. Avec son design ultra-fin et sa fiche technique atypique pour un flagship Samsung, ce smartphone pourrait bien séduire un public en quête de nouveauté… à condition que ses compromis soient bien perçus. Le test grandeur nature en Chine et en Corée du Sud nous donnera vite un premier aperçu de son avenir sur le marché mondial.