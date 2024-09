Apple se libère de Qualcomm : les iPad de 2025 équipés de puces Wi-Fi maison

Apple poursuit sa quête d’autonomie technologique en développant ses propres puces réseau. Les iPad de 2025 pourraient être les premiers appareils à bénéficier de ces nouvelles puces Wi-Fi conçues en interne, marquant ainsi une étape importante dans l’émancipation d’Apple vis-à-vis de son fournisseur actuel, Qualcomm.

La firme de Cupertino ambitionne également de réduire sa dépendance à Qualcomm en intégrant ses propres puces 5G dans l’iPhone SE 4, puis potentiellement dans les modèles d’iPhone 17. Cette stratégie vise à donner à Apple un meilleur contrôle sur son matériel et sa chaîne d’approvisionnement, à l’instar de la transition réussie des processeurs Intel vers ses propres puces M pour les Mac.

Des défis technologiques à relever pour Apple

Bien que la puce 5G d’Apple soit apparemment presque prête, l’entreprise se heurte encore à des difficultés pour intégrer la technologie mmWave. Tant que ces obstacles ne seront pas surmontés, Apple devra continuer à s’appuyer sur Qualcomm pour certains aspects de sa connectivité 5G. L’avenir de ce partenariat reste incertain, le contrat actuel entre Apple et Qualcomm expirant en 2027.

L’introduction de puces réseau internes pourrait apporter de nombreux bénéfices à Apple. Cela permettrait à l’entreprise d’optimiser ses appareils pour de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue, conduisant potentiellement à une autonomie de batterie plus longue et une meilleure connectivité réseau.

De plus, cela réduirait la dépendance d’Apple vis-à-vis des fournisseurs tiers, lui donnant un contrôle accru sur le développement de ses produits et sa chaîne d’approvisionnement.

Un avenir prometteur, mais incertain

Cette avancée d’Apple vers le développement de ses propres puces réseau est enthousiasmante. Elle pourrait conduire à des appareils plus innovants et optimisés, établissant potentiellement une nouvelle norme en matière de performances et de connectivité. Cependant, il reste à voir comment Apple surmontera les défis liés à l’intégration de la technologie mmWave et s’il pourra se libérer complètement de sa dépendance à Qualcomm dans un avenir proche.

Les premiers iPad équipés d’une puce 5G maison seront scrutés de près pour évaluer leurs performances et la fluidité du logiciel. Des difficultés initiales sont à prévoir, mais dans l’ensemble, ce développement est une étape positive pour Apple. Il sera intéressant de voir comment cette évolution se déroulera dans les années à venir, tant pour les iPads que pour les iPhone.