La puce modem 5G développée par Apple ne sera pas prête pour l’iPhone 17

Alors qu’Apple et Qualcomm s’affrontaient constamment devant les tribunaux et n’étaient pas vraiment en bons termes, Apple a chargé Intel de développer une puce modem 5G afin de ne pas avoir à traiter avec Qualcomm, basée à San Diego. Finalement, Apple a renoncé à Intel et a versé à Qualcomm une importante somme d’argent pour qu’elle abandonne toutes les poursuites et accepte d’expédier des puces modem 5G à Apple. L’accord a été conclu en 2018, soit quelques années avant que la gamme iPhone 12 ne devienne le premier modèle d’iPhone à prendre en charge la 5G.

L’entreprise cherche à remplacer Qualcomm par sa propre puce modem 5 G. Apple a trouvé un milliard de dollars et l’a utilisé pour acquérir la majeure partie de l’activité de puces modem pour smartphones d’Intel. L’achat s’est accompagné de 17 000 brevets et de 2 200 employés d’Intel qui ont rejoint Apple dans le cadre de la transaction.

Apple espérait que sa propre puce modem 5G serait prête pour la série iPhone 15, mais cela s’est avéré impossible. L’objectif suivant d’Apple était que sa puce modem 5G soit prête pour la série 2025 de l’iPhone 17, mais il semble que cela ne se produira pas non plus, selon Bloomberg.

En septembre dernier, Apple et Qualcomm ont signé un accord qui permettra à Apple d’être approvisionné en puces modem Snapdragon 5G de Qualcomm jusqu’en 2026. Et Apple pourrait bien avoir besoin de toutes les puces modem qu’elle s’est engagée à acheter.

En effet, le géant de la technologie aura de la chance si sa puce modem 5G est terminée d’ici la fin de l’année 2025. Pour Qualcomm, qui avait déjà envisagé le pire il y a quelques années et s’attendait à détenir une petite part du marché des puces modem 5G pour l’iPhone d’ici 2024, c’est comme si elle vivait sur du temps emprunté.

Difficile, même pour Apple

Essayer de construire sa propre puce modem 5G a été une expérience difficile pour Apple. Quelques jours seulement après qu’Apple et Qualcomm ont conclu le nouveau pacte, un rapport du Wall Street Journal mentionnait que la puce modem 5G maison qu’Apple avait testée était si grosse qu’elle occupait la moitié de l’espace interne d’un iPhone. Elle était également trop lente et surchauffait.

Apple a donc décidé de continuer à utiliser la puce modem 5G Snapdragon X-series de Qualcomm, la gamme iPhone 15 utilisant le modem 5G Snapdragon X70. Le dernier accord conclu avec Qualcomm couvrant Apple jusqu’en 2026, cette dernière n’a plus que 3 ans au maximum pour mettre au point sa propre puce modem 5 G. S’il devient évident qu’Apple ne sera pas en mesure de le faire à temps pour équiper l’iPhone 19 de 2027 avec ses propres modems, vous pouvez vous attendre à ce qu’Apple prolonge à nouveau son contrat avec Qualcomm.