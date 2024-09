AMD Ryzen AI Max : le défi ultime aux MacBook Pro ?

AMD semble prêt à défier la domination d’Apple sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme avec une nouvelle gamme de processeurs mobiles puissants, nom de code Strix Halo, qui seraient désormais appelés Ryzen AI Max.

Cette nouvelle famille Ryzen AI Max se situera au-dessus des puces Ryzen AI 9 grand public d’AMD et ciblera les véritables stations de travail mobiles, offrant une puissance graphique nettement supérieure à celle des puces mobiles AMD existantes.

Les spécifications divulguées suggèrent que Ryzen AI Max comportera jusqu’à 16 cœurs et un impressionnant 40 unités de calcul (CU) dans son GPU intégré, soit plus du double de ce que propose l’offre mobile actuelle d’AMD, la Radeon 890M. Cette stratégie s’aligne sur celle d’Apple, qui consiste à augmenter la puissance du GPU à mesure que l’on monte dans sa gamme de produits pour répondre aux besoins de montage vidéo et autres tâches exigeantes. Les puces Ryzen AI Max pourraient également prendre en charge jusqu’à 96 Go de mémoire vidéo, soit le double de ce qu’offrent les processeurs Max d’Apple.

Les processeurs Ryzen sont déjà parmi les meilleurs que vous puissiez trouver sur les ordinateurs portables actuellement. L’objectif de ce GPU intégré amélioré est de rendre les puces AMD plus attrayantes pour les personnes qui envisagent un MacBook Pro, mais qui ne souhaitent pas un ordinateur portable encombrant et lourd avec un GPU dédié de taille normale.

Trois configurations Ryzen AI Max pour répondre à tous les besoins

Si les informations actuelles se confirment, la famille Ryzen AI Max devrait inclure trois configurations, avec des options de processeur à 16, 12 et 8 cœurs, et des iGPU offrant 40 CU pour les deux premières puces et 32 CU pour la troisième. Cela positionne le processeur Ryzen AI Max le plus puissant d’AMD directement en face du M3 Max d’Apple, qui dispose également de 16 cœurs et 40 CU.

Bien sûr, il y a aussi la différence très importante que la puce Apple Silicon est basée sur l’architecture ARM tandis que les puces Ryzen d’AMD sont basées sur l’architecture x86. Nous devrons voir à quel point ces puces sont gourmandes en énergie une fois qu’elles seront sorties.

AMD prêt à reconquérir le marché haut de gamme ?

Avec cette nouvelle gamme Ryzen AI Max, AMD affiche clairement ses ambitions de concurrencer Apple sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme. Reste à voir si ces processeurs tiendront leurs promesses en termes de performances et d’efficacité énergétique, et s’ils parviendront à convaincre les utilisateurs de délaisser les MacBook Pro au profit de PC portables équipés de Ryzen AI Max.