La puce 5G d’Apple occupait la moitié de l’iPhone et n’était pas performante

Malgré toutes les rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur son propre modem cellulaire 5G et qu’il pourrait faire son apparition dans l’iPhone 16 ou même dans la série iPhone 15, l’équipe de Cupertino a soudainement annoncé le renouvellement de son contrat de fourniture de modem avec Qualcomm. Mais, que ce passe-t-il ?

Eh bien, il s’avère que malgré toute son expérience dans la fabrication de puces de qualité supérieure de la série A pour les iPhone, les iPad et même les Mac, Apple ne peut pas résoudre toutes les complexités d’un modem 5G puissant avec toutes les fréquences et les filtres d’interférence qui doivent être présents et certifiés par les opérateurs du monde entier.

La puce qu’Apple a fabriquée après quelques années d’efforts techniques était si grosse qu’elle pouvait occuper la moitié de l’espace interne d’un iPhone, rapporte le Wall Street Journal, et l’entreprise a donc dû recourir au modem Snapdragon X-series de Qualcomm dans l’iPhone 15.

Après avoir débauché des employés de Qualcomm et d’Intel et s’être lancé dans le projet de modem portant le nom de code Sinope, Apple a mis un certain temps à réaliser le défi que cela représentait. Lorsqu’elle a testé le premier prototype à la fin de l’année dernière, elle a constaté que le modem « était trop lent et avait tendance à surchauffer ». De plus, « son circuit imprimé était si grand qu’il aurait occupé la moitié d’un iPhone », indique le rapport.

Les dirigeants d’Apple, qui n’avaient pas d’expérience dans le domaine des puces sans fil, ont fixé des délais serrés qui n’étaient pas réalistes, ont déclaré d’anciens ingénieurs du projet. Les équipes devaient construire des versions prototypes des puces et certifier qu’elles fonctionneraient avec les nombreux opérateurs sans fil du monde entier, ce qui prenait beaucoup de temps.

« Apple n’abandonnera pas »

En bref, tout modem créé par Apple aurait été difficile à intégrer dans un iPhone et aurait eu trois ans de retard sur Qualcomm en termes de performances et de consommation d’énergie.

C’est pourquoi Apple a apparemment décidé de jeter l’éponge pour l’instant et de renouveler son contrat avec Qualcomm, qui lui verse plus de 7 milliards de dollars par an pour avoir le privilège d’utiliser le modem 5G le plus avancé au monde. Selon un connaisseur du secteur, « Apple n’abandonnera pas » parce qu’elle « déteste Qualcomm » après toutes les royalties et les litiges sur les licences qui l’ont opposée à Qualcomm.

Sinon, elle aurait pu risquer que ses iPhone prennent du retard en matière de vitesse de téléchargement et d’autres avantages offerts par les réseaux 5G, comme lorsqu’elle a choisi Intel et pris son temps pour présenter le premier iPhone 5G des années après la concurrence. De plus, les fans de l’iPhone d’Apple sont habitués à ce qu’il soit vendu débloqué avec la prise en charge d’un nombre record de bandes de réseaux que seule la famille de modems Snapdragon de Qualcomm peut assurer pour l’instant.