Huawei Watch GT 5, Watch Ultimate Fairway Edition, Watch D2 : Huawei contre-attaque

Huawei ne se laisse pas impressionner par les dernières sorties d’Apple et de Samsung dans le domaine des montres connectées. La marque chinoise riposte avec une nouvelle gamme de smartwatches, comprenant trois versions de la Huawei Watch GT 5, une édition spéciale de la Watch Ultimate et la surprenante Watch D2 avec son système de gestion de la pression artérielle intégré.

Huawei Watch GT 5 : trois modèles pour tous les goûts

La gamme Huawei Watch GT 5 se décline en trois versions : la Watch GT 5 41 mm, la Watch GT 5 46 mm et la Watch GT 5 Pro. Toutes arborent une lunette octogonale, mais avec des styles distincts. La version 41 mm adopte un look élégant et arrondi, tandis que la Watch GT 5 Pro affiche des angles plus marqués pour un design affirmé. La Watch GT 5 46 mm se situe entre ces deux styles.

La Watch GT 5 41 mm est équipée d’un écran AMOLED de 1,32 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels, tandis que les modèles 46 mm et Pro disposent d’écrans plus grands de 1,43 pouce. Chaque modèle propose différentes finitions et couleurs, avec notamment un boîtier en céramique complète pour la version 41 mm, agrémenté d’une lunette en titane et d’un verre saphir.

Les modèles Pro et 46 mm sont en titane avec un fond de boîtier en céramique et un choix de bracelets en cuir, caoutchouc, métal ou même céramique.

Des fonctionnalités avancées pour la santé et le sport

Au dos de la montre se trouve le nouveau capteur de fréquence cardiaque TruSense, qui promet des résultats plus précis que jamais. Il prend en charge le suivi de la santé féminine 4.0, avec des données sur la température de la peau et les tendances.

Le modèle Pro bénéficie d’une fonction électrocardiogramme (ECG) et d’un nouveau mode golf avec accès à 15 000 parcours différents, un suivi en temps réel, des aperçus des trous, la vitesse et la direction du vent, ainsi que la distance à chaque trou. La série Watch GT 5 est également certifiée IP69K, garantissant une résistance à l’eau, à la poussière, à la condensation et à la vapeur.

Huawei Watch Ultimate Fairway Edition: l’élégance au service du golf

La Huawei Watch Ultimate, lancée mi-2023, se décline désormais dans une édition spéciale destinée aux golfeurs. Fabriquée en zirconium liquide, un matériau encore plus résistant que le titane, cette montre arbore une lunette bicolore en céramique et un écran AMOLED de 1,5 pouce protégé par un verre saphir. Elle est livrée avec un nouveau bracelet tissé vert et un bracelet en caoutchouc.

Le cadran de la montre affiche 18 marques autour de la lunette avec un indicateur de performance sur chacune, permettant de suivre vos progrès sur le parcours. À l’intérieur, on trouve un GPS double fréquence, un mode AI Caddie qui propose des recommandations basées sur vos performances, ainsi que des cartes de parcours spéciales.

La Huawei Watch Ultimate Fairway Edition partage les mêmes caractéristiques que la Watch GT 5 Pro, mais propose également des modes trail, randonnée et expédition améliorés pour séduire les amateurs d’activités de plein air.

Huawei Watch D2 : la montre connectée qui prend votre tension

La Huawei Watch D2 est une montre connectée unique en son genre. Elle reprend le concept de la première Watch D en proposant une mesure de la pression artérielle par brassard, grâce à un bracelet gonflable spécial. Cette méthode, plus précise que les mesures basées sur des algorithmes, se rapproche de celle d’un tensiomètre traditionnel.

La Watch D2 va encore plus loin en offrant une surveillance automatique de la pression artérielle sur une période de 24 heures, pour un suivi plus précis et complet. Les données collectées peuvent être exportées et partagées avec votre médecin ou vos proches en temps réel.

Le coussin d’air du bracelet est recouvert d’un matériau doux analogue à du gel pour plus de confort. Il est alimenté par une micro-pompe spéciale développée par Huawei, 61 % plus silencieuse que les autres dispositifs, ce qui la rend adaptée à une utilisation nocturne. Le design de la Watch D2 s’inspire de la Watch Fit 3 et ressemble à l’Apple Watch. Elle dispose d’un écran de 1,82 pouce, d’un capteur de fréquence cardiaque avec fonction ECG, d’un GPS double fréquence, de 80 modes d’entraînement et permet de passer et de recevoir des appels.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch GT 5 est disponible à partir de 249,99 €, tandis que la Watch GT 5 Pro démarre à 379,99 euros. La Huawei Watch Ultimate est nettement plus chère, à 865 €, tandis que la Huawei Watch D2 coûte 399,99. Toutes ces montres sont disponibles dès maintenant.

Huawei Health+: un abonnement pour aller plus loin

Huawei a également lancé un abonnement pour son application Huawei Health, appelé Health+. Plutôt que de cacher des fonctionnalités essentielles derrière un paywall, Huawei a choisi de proposer des services à valeur ajoutée pour ceux qui le souhaitent. L’abonnement inclut des modes d’entraînement spéciaux, des plans de remise en forme personnalisés et des fonctionnalités de relaxation. Il coûtera environ 9 € par mois, avec 3 mois d’essai gratuit inclus avec les nouvelles montres connectées.

Avec cette nouvelle gamme de montres connectées, Huawei affirme sa position sur le marché des wearables et propose des alternatives intéressantes aux modèles d’Apple et de Samsung, avec des fonctionnalités innovantes et un positionnement prix attractif.