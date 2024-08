Huawei dévoile TruSense : Le futur du suivi de santé connecté

Huawei a récemment dévoilé son nouveau système de surveillance de la santé lors d’un événement en Chine. Étant donné que Huawei a apparemment livré le plus grand nombre de wearables au poignet au cours du premier trimestre 2024, c’est quelque chose de très important à noter.

Baptisé TruSense, ce système promet de redéfinir les normes en matière de suivi de la santé. Cette annonce précède de peu la présentation officielle de la prochaine montre connectée de Huawei, la Watch GT 5. Cette nouvelle technologie devrait intégrer toutes les dernières avancées de l’entreprise en matière de surveillance des signes vitaux, avec un tout nouveau module de super-détection.

Le système TruSense, développé par Huawei, repose sur la collecte de données provenant de divers capteurs, notamment le taux de respiration, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), la température corporelle, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Bien que ces capteurs soient déjà présents sur les dispositifs de la marque, Huawei affirme que leur précision a été considérablement améliorée. En outre, l’intégration de ces capteurs au sein de l’écosystème Huawei a été optimisée pour offrir une expérience utilisateur plus cohérente et plus complète.

Le nouveau système mesure plus de 60 indicateurs de santé et de forme physique sur 6 des principaux systèmes du corps humain. Ces données sont ensuite intégrées à un algorithme capable de produire une évaluation exploitable de la santé de l’utilisateur.

Bien que Huawei n’ait pas encore révélé les dispositifs qui seront équipés de TruSense, des rumeurs circulent déjà sur l’éventuelle sortie d’une nouvelle montre connectée, la Huawei Watch D2, prévue pour le mois prochain — voici le test de sa prédécesseure.

Cette montre, axée sur la mesure de la pression artérielle, pourrait bien être le premier appareil à intégrer cette nouvelle technologie. Par ailleurs, un teaser de la Huawei Watch GT 5 laisse également entrevoir la possibilité que ce modèle bénéficie de TruSense.

Une nouvelle approche pour une vie plus saine selon Huawei

Rico Zhang, président de la division Huawei Smart Wearable and Health, a souligné que cette avancée technologique encouragerait les utilisateurs à adopter un mode de vie plus sain. Parmi les nouvelles fonctionnalités, la « Health Glance » se distingue particulièrement. Cette option permet de mesurer plus de dix indicateurs de santé en une minute seulement, incluant l’ECG, la fonction pulmonaire, le risque d’infection, l’apnée du sommeil, et le risque d’hyperglycémie.

Huawei semble s’engager fermement dans le domaine de la santé, du bien-être et du fitness. L’amélioration de la précision des capteurs est cruciale, d’autant plus que ces dispositifs, bien qu’ils ne prétendent pas remplacer les appareils médicaux, jouent un rôle clé dans la promotion d’un mode de vie sain. Dans un contexte où la santé est une priorité, l’exactitude des mesures devient un enjeu majeur pour encourager les utilisateurs à adopter des comportements plus sains.

En conclusion, Huawei, avec son système TruSense, semble prêt à renforcer sa position dans le domaine des technologies de santé connectées, un secteur en pleine expansion où la précision et l’innovation sont les maîtres mots.