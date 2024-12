Apple Watch Ultra 3 : Messagerie satellite, suivi de la pression artérielle et 5G RedCap ?

Apple pourrait révolutionner encore une fois sa gamme de montres connectées avec la prochaine Apple Watch Ultra 3, prévue pour 2025. En plus d’un design robuste et d’outils de santé avancés, cette montre pourrait introduire la messagerie par satellite non urgente et un suivi de la pression artérielle, selon un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

Après avoir introduit la messagerie par satellite non urgente sur l’iPhone cette année, Apple pourrait étendre cette fonctionnalité à l’Apple Watch Ultra 3. Déjà évoquée depuis les débuts du modèle Ultra, cette capacité permettrait aux utilisateurs d’envoyer des messages texte directement depuis leur montre, sans connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Comment cela fonctionne ?

À l’image de l’iPhone, la fonctionnalité utiliserait les satellites pour transmettre des messages, facilitant la communication dans des zones dépourvues de réseau. Le service serait probablement assuré par Globalstar, le partenaire satellite d’Apple, qui a récemment vu l’entreprise acquérir une participation de 20 % dans son capital.

En ciblant cette fonctionnalité, Apple espère séduire les amateurs de plein air et, potentiellement, attirer les utilisateurs d’appareils comme le Garmin inReach. Bien que ce dernier bénéficie d’une autonomie impressionnante de plusieurs centaines d’heures, l’intégration de la messagerie satellite dans une montre unique pourrait réduire le besoin de transporter plusieurs appareils.

Suivi de la pression artérielle : vers un compagnon santé encore plus performant

Outre la messagerie par satellite, l’Apple Watch Ultra 3 pourrait inclure le tant attendu suivi de la pression artérielle. Bien que la fonctionnalité ne fournisse pas de mesures précises, comme un tensiomètre médical, elle alerterait les utilisateurs en cas de tension artérielle élevée.

Mark Gurman souligne que cette fonctionnalité pourrait arriver dès 2025, bien qu’elle ait été retardée par le passé. Analogue aux outils existants de détection de l’apnée du sommeil et de suivi cardiaque, le dispositif offrirait un aperçu des tendances de santé sans remplacer un équipement médical complet.

Une évolution matérielle avec MediaTek et le 5G RedCap

Un autre changement significatif attendu concerne les modems intégrés. Apple remplacerait les modems Intel de ses montres par des composants fournis par MediaTek.

Ces nouveaux modems pourraient prendre en charge la 5G RedCap, une variante conçue spécifiquement pour les objets connectés et les wearables. En réduisant les antennes et en sacrifiant un peu de bande passante, cette technologie permet de réduire les coûts et d’augmenter l’autonomie.

Bien qu’Apple ne prévoie pas encore d’utiliser ses propres modems maison dans la Watch Ultra, ce partenariat avec MediaTek pourrait ouvrir la voie à des fonctionnalités réseau plus efficaces et économiques.

Une stratégie pour relancer les ventes ?

L’ajout de ces fonctionnalités exclusives pourrait aider Apple à renforcer les ventes de l’Apple Watch Ultra, dont les dernières mises à jour n’ont pas suscité beaucoup d’enthousiasme. Avec la messagerie satellite, le suivi de la pression artérielle, et un possible support 5G, la prochaine Ultra pourrait séduire non seulement les aventuriers, mais aussi un public plus large en quête d’un appareil polyvalent.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, l’Apple Watch Ultra 3 promet de devenir un véritable compagnon pour les amateurs de plein air et les personnes soucieuses de leur santé. Bien qu’Apple doive encore relever des défis, notamment en matière d’autonomie, cette prochaine génération pourrait marquer une étape décisive dans l’évolution des wearables haut de gamme.