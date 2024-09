Accueil » Anker lance des accessoires MagGo pour Apple : Recharge rapide Qi2 et conception compacte

Anker lance des accessoires MagGo pour Apple : Recharge rapide Qi2 et conception compacte

Anker lance des accessoires MagGo pour Apple : Recharge rapide Qi2 et conception compacte

À l’IFA 2024, Anker vient de lancer une série de nouveaux accessoires de recharge sans fil MagGo pour les propriétaires d’appareils Apple. Ils sont conçus pour être utilisés avec les iPhone, les Apple Watch et d’autres appareils compatibles avec la technologie de charge magnétique d’Apple.

Le chargeur sans fil MagGo d’Anker est un chargeur standard de 15 W compatible MagSafe Qi2 Fast Charging. Il peut charger un iPhone jusqu’à 50 % en moins d’une heure et est suffisamment polyvalent pour avoir une rotation mécanique. Il est également doté d’une protection contre les surtensions (OVP) et d’une protection contre les surintensités (OCP), de sorte que vous n’aurez pas à craindre d’endommager lentement votre batterie avec un chargeur tiers. Ce chargeur coûte 35,99 euros.

Il y a aussi la station de recharge sans fil Anker MagGo, qui prend en charge la charge rapide Qi2 15W pour les iPhone et les Apple Watch. Elle est pliable et compacte, ce qui la rend idéale pour les voyages et les déplacements. Le chargeur intègre également un module certifié par Apple pour la recharge de l’Apple Watch, de sorte que vous n’aurez pas à vous soucier des problèmes de compatibilité. Il coûte 99,99 €.

La PowerBank Anker MagGo est une batterie externe spécialement conçue pour les utilisateurs de l’Apple Watch. Elle combine une batterie de 10 000 mAh, un câble USB-C et un chargeur Apple Watch compatible MagSafe en une seule unité pliable. Il est doté d’une capacité de charge rapide pour l’Apple Watch, prend en charge la charge et la recharge simultanées, et est fabriqué avec des matériaux recyclés dans un souci de durabilité. Son prix est de 79,99 €.

MagGo permet une recharge Qi2 rapide

Bien que cette batterie externe puisse techniquement recharger un iPhone, Anker a précisé qu’elle était destinée aux montres. Pour les smartphones, il y a la PowerBank Anker MagGo Slim, une batterie portable conçue pour les iPhone des séries 12, 13, 14 et 15. Son design fin et compact mesure 102 mm x 70,6 mm x 14,9 mm. La batterie externe prend en charge la technologie de charge sans fil ultra-rapide Qi2, permettant une charge rapide sans fil de 15 W, comparable au chargeur MagSafe d’origine. Il dispose également d’une entrée/sortie de 30 W pour un chargement automatique rapide. Son prix est actuellement de 74,99 euros.

Tous les produits énumérés ci-dessus sont disponibles en France, et vous pouvez les acheter sur le site officiel.