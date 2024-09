Nintendo Switch 2 : Révélation anticipée pour fin septembre, selon les dernières fuites

Les rumeurs autour de la très attendue Nintendo Switch 2 prennent de l’ampleur, et plusieurs sources fiables laissent entendre que la révélation officielle de cette nouvelle console pourrait avoir lieu très bientôt. Mais que valent vraiment ces spéculations, et sur quoi reposent-elles ?

Les informations les plus récentes viennent de Christopher Dring, responsable de GamesIndustry.biz, qui a partagé sur la plateforme X (anciennement Twitter) que des rumeurs circulent dans l’industrie à propos de la Switch 2. Selon lui, « quelque chose » en rapport avec la Switch 2 pourrait être annoncé d’ici la fin du mois.

D’autres experts, comme David Gibson, analyste chez Astris Advisory Japan, ont également alimenté ces rumeurs. Il prédit que Nintendo dévoilera des informations sur la nouvelle console avant la fin du mois de septembre. Dring va même jusqu’à avancer une plage de dates, suggérant que l’annonce pourrait se faire entre le 18 et le 26 septembre, ou au plus tard début octobre.

Le calendrier de la première Switch comme référence

Si on se base sur le calendrier de la première Nintendo Switch, ces rumeurs semblent plausibles. En effet, la Nintendo Switch originale a été révélée le 20 octobre 2016, environ 5 mois avant sa sortie officielle le 3 mars 2017. Si Nintendo suit un schéma similaire, la Switch 2 pourrait être annoncée d’ici peu, avec une commercialisation prévue pour le printemps 2025.

Cette hypothèse s’aligne avec les déclarations du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui a assuré lors d’une réunion avec les investisseurs que des détails sur la successeure de la Switch seraient communiqués d’ici le 31 mars 2025.

Ce que l’on sait de la Switch 2

À l’heure actuelle, les informations officielles concernant la Nintendo Switch 2 restent limitées. Cependant, selon les spéculations, la prochaine console serait une évolution plutôt qu’une révolution complète du modèle existant. Autrement dit, Nintendo pourrait conserver le concept hybride (console portable et de salon) qui a fait le succès de la Switch, tout en apportant des améliorations significatives en termes de performances, avec notamment une meilleure puissance graphique et des temps de chargement plus rapides.

De nombreux analystes pensent que Nintendo va capitaliser sur la popularité de la Switch tout en perfectionnant certains aspects, plutôt que de lancer un concept totalement inédit.

Un automne chargé pour les fans de jeux vidéo

Le mois de septembre ne se limite pas à Nintendo. Des rumeurs circulent également du côté de Sony, qui pourrait annoncer une PlayStation 5 Pro d’ici la fin du mois. Si ces deux annonces se concrétisent, l’automne 2024 pourrait bien être une période particulièrement excitante pour les amateurs de jeux vidéo.

Bien que Nintendo n’ait pas encore confirmé officiellement ces rumeurs, les signaux semblent indiquer une annonce imminente de la Switch 2. Avec des insiders de renom comme Christopher Dring et David Gibson qui avancent des prévisions aussi précises, les fans de la marque peuvent espérer des nouvelles dans les prochaines semaines. Que ce soit avec la Switch 2 ou d’autres annonces à venir, la fin de l’année 2024 promet d’être riche en surprises pour les passionnés de gaming.