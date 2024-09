Llama de Meta atteint 350 millions de téléchargements : Une success story open source

L’intelligence artificielle (IA) de Meta, Llama, a vu sa popularité exploser au cours de l’année écoulée. Selon la société, le modèle Llama est sur le point d’atteindre les 350 millions de téléchargements, soit environ 10x plus que le nombre de téléchargements enregistré à la même période l’année dernière.

Meta attribue cette croissance impressionnante à son engagement en faveur de l’open source, une philosophie fortement soutenue par le PDG Mark Zuckerberg. En rendant Llama accessible à tous, Meta a non seulement renforcé son image dans le domaine de l’IA, mais a également permis à une multitude d’entreprises de tirer parti de cette technologie avancée pour améliorer leurs opérations.

Llama n’est pas seulement populaire à cause de son accessibilité, mais aussi grâce à ses performances. Ceux qui ont utilisé Llama rapportent souvent une expérience supérieure par rapport à d’autres modèles d’IA concurrents, comme Gemini.

Llama: un allié pour les grandes entreprises

De nombreuses grandes entreprises ont intégré Llama dans leurs processus, démontrant ainsi la polyvalence et l’efficacité du modèle. Voici quelques exemples :

AT&T utilise Llama pour améliorer son service client.

DoorDash s’appuie sur Llama pour optimiser les tâches quotidiennes de ses ingénieurs logiciels.

Goldman Sachs exploite Llama pour extraire des informations à partir de documents complexes.

Zoom utilise Llama pour alimenter son assistant AI, améliorant ainsi l’expérience utilisateur.

Niantic intègre Llama dans son jeu Peridot pour donner vie à ses animaux de compagnie en réalité augmentée.

En outre, Llama alimente également l’IA de Meta sur WhatsApp, illustrant ainsi son intégration dans des services grand public.

Llama: Un choix privilégié par la communauté des développeurs

Meta observe une préférence croissante de la part de la communauté des développeurs pour ses modèles d’IA. Cette tendance est corroborée par des témoignages, comme celui d’un ingénieur logiciel qui affirme que son entreprise privilégie Llama pour son excellent rapport qualité-prix.

Une stratégie plus large : l’ouverture et l’avenir de l’AR

L’initiative open source de Meta ne s’arrête pas à Llama. La société a également ouvert son système d’exploitation Quest OS à des tiers, reflétant sa conviction que la réalité augmentée (AR) est l’avenir de l’informatique. Depuis plusieurs années, Meta investit massivement dans le développement de lunettes intelligentes AR alimentées par l’IA, renforçant ainsi sa position dans cette industrie émergente.x

L’intelligence artificielle est désormais omniprésente, avec des géants comme Apple, Google et Samsung qui misent massivement sur cette technologie. Cependant, l’approche ouverte et innovante de Meta pourrait bien la propulser en tête de l’IA et de l’AR dans les années à venir.

Ces deux technologies semblent en effet se dessiner comme les moteurs de l’informatique de demain. Avec Llama en tête, Meta est bien positionnée pour jouer un rôle de premier plan dans cette transformation.