Apple prépare un Magic Keyboard plus abordable pour iPad et iPad Air

Apple serait en train de développer un nouveau Magic Keyboard plus abordable, destiné aux modèles d’iPad de base et au nouvel iPad Air. Contrairement à la version haut de gamme du Magic Keyboard, introduite plus tôt cette année avec l’iPad Pro, cette version abordable pourrait faire l’impasse sur certaines fonctionnalités comme le repose-paumes, mais pourrait inclure des nouveautés intéressantes, telles qu’une rangée de touches de fonction.

D’après Mark Gurman, l’expert Apple de Bloomberg, les fournisseurs de l’entreprise travailleraient actuellement sur ce nouveau clavier, dont la sortie est prévue pour mi 2025 si tout se déroule comme prévu. Ce clavier pourrait remplacer à la fois le Magic Keyboard Folio, introduit en 2022 pour l’iPad de 10e génération, et l’ancien Magic Keyboard pour iPad Air, lancé en 2020.

L’une des rumeurs les plus marquantes concerne l’ajout d’une rangée de touches de fonction, absente du Magic Keyboard pour iPad Air actuel. Cette nouveauté permettrait aux utilisateurs de l’iPad Air d’accéder rapidement à des commandes courantes telles que la luminosité, le volume et la lecture multimédia, améliorant ainsi leur productivité.

Afin de réduire les coûts, Apple pourrait opter pour un matériau en silicone pour le boîtier supérieur du clavier, au lieu de l’aluminium. Ce choix pourrait également apporter des avantages en termes de durabilité et de prise en main. Le silicone, connu pour ses propriétés absorbantes aux chocs, pourrait mieux protéger le clavier des chutes accidentelles.

De plus, sa texture douce offrirait une prise en main plus confortable et sécurisée lors du transport de l’iPad avec son clavier.

Rationaliser son offre de Magic Keyboard pour iPad

Cette initiative s’inscrit dans les efforts d’Apple pour rationaliser son offre de claviers pour iPad. L’entreprise a déjà commencé à éliminer les anciens Smart Keyboard, qui utilisaient encore les interrupteurs papillon, une technologie désormais obsolète.

En introduisant un clavier combinant accessibilité financière et fonctionnalités essentielles, Apple cherche à rendre l’expérience Magic Keyboard accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs d’iPad. C’est une démarche stratégique qui pourrait stimuler les ventes et renforcer la position de l’iPad en tant qu’outil polyvalent de productivité.

Bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé officiellement ces informations, la perspective d’un nouveau Magic Keyboard plus abordable suscite déjà beaucoup d’enthousiasme chez les utilisateurs d’iPad qui attendent une solution plus économique pour améliorer leur expérience de frappe. Il reste à voir comment ce nouveau clavier se concrétisera dans les mois à venir, mais il semble déjà être un ajout prometteur à la gamme d’accessoires pour iPad d’Apple.