Galaxy S25 : Une augmentation de prix inévitable en 2025 ?

En juin dernier, nous vous avons entendu des rumeurs sur une possible augmentation des prix pour la série Galaxy S25 prévue pour l’année prochaine. À cette époque, l’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, réputé pour ses prévisions précises, avait annoncé une hausse de 25 % à 30 % du prix du processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, ce qui pourrait entraîner une augmentation similaire des prix des smartphones phares de Samsung en 2025. Le Snapdragon 8 Gen 3, actuellement évalué entre 190 et 200 dollars, pourrait voir son prix passer entre 237,50 et 260 dollars après cette hausse.

Kuo, bien que souvent associé à des prédictions concernant Apple, a également souligné que la faible rentabilité de la production de Samsung Foundry à la technologie 3 nm pourrait être une des raisons principales de cette augmentation de prix de 30 % pour la série Galaxy S25 en 2025.

Samsung pourrait ainsi continuer à utiliser sa stratégie consistant à équiper les Galaxy S25 et Galaxy S25+ du chipset Exynos 2500, sauf sur les marchés américains, canadiens et chinois, où ces modèles ainsi que le Galaxy S25 Ultra seraient tous dotés du Snapdragon 8 Gen 4.

Dans ce scénario, l’augmentation de 30 % du prix du Snapdragon 8 Gen 4 joue un rôle important mais limité. Cependant, que se passerait-il si Samsung décidait d’abandonner totalement le Exynos 2500, obligeant ainsi tous les modèles de la série Galaxy S25 à être équipés du Snapdragon 8 Gen 4, quelle que soit la région? Une telle décision pourrait avoir un impact significatif sur les prix de cette gamme phare. Mais cela arrivera-t-il vraiment?

Kuo estime maintenant que c’est possible. Il précise que cette année sera la première où le processeur Exynos sera fabriqué en utilisant le procédé 3 nm de Samsung Foundry. Étant donné les faibles rendements de production à ce stade, il est fort probable que Samsung ne puisse pas produire suffisamment de processeurs Exynos 2500 pour répondre à la demande. Cela pourrait alors forcer Samsung à équiper tous les modèles de la série Galaxy S25 du Snapdragon 8 Gen 4.

Trois options pour fixer le prix du Galaxy S25

Face à cette situation, Samsung aurait trois options pour le prix de la série Galaxy S25. L’entreprise pourrait augmenter le prix des smartphones en fonction de la hausse du coût du chipset, soit de 30 %, et faire supporter cette augmentation par les consommateurs. Une autre option serait de maintenir les prix actuels, obligeant ainsi Samsung à absorber cette hausse des coûts. Enfin, la société pourrait opter pour une augmentation modérée des prix, partageant ainsi la hausse des coûts entre l’entreprise et les clients.

En juin, la question se posait déjà de savoir si Samsung Foundry pourrait augmenter suffisamment son rendement pour assurer la production en 3 nm du Exynos 2500, prévue pour le quatrième trimestre. Au premier trimestre de cette année, le rendement de production en 3 nm de Samsung Foundry était à un chiffre. Ce chiffre a atteint 20 % au deuxième trimestre, mais un rendement de 60 % est nécessaire pour lancer la production de masse. La pression est donc forte sur Samsung Foundry, car si l’entreprise ne parvient pas à atteindre ce rendement, Samsung pourrait être contraint d’augmenter les prix de la série Galaxy S25 de 30 %.