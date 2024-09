Google Gemini bientôt sur Android Auto : L’IA révolutionne l’expérience en voiture

Il semble que l’assistant avancé de Google, Gemini, pourrait bientôt débarquer sur Android Auto, apportant des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) directement dans votre voiture. Bien que Google Assistant ait déjà été un compagnon précieux pour les conducteurs, Gemini promet d’aller encore plus loin.

Cette révélation provient d’une analyse d’APK, ce qui signifie que des indices ont été découverts cachés dans le code de l’application Android Auto, laissant entendre qu’une intégration de Gemini est en préparation.

L’un des indices les plus importants est l’apparition de l’icône « sparkle » (étincelle) dans le code de l’application. Cette icône est devenue un signe visuel associé aux fonctionnalités d’IA, et Google l’utilise spécifiquement pour Gemini. Sa présence dans Android Auto indique fortement que des fonctionnalités de Gemini sont en cours de développement pour cette plateforme. Bien que l’icône soit actuellement monochrome, le code contient également des références à des détails de dégradé de couleur, ce qui suggère que la version finale pourrait être plus visuellement vibrante.

En approfondissant le code, on découvre des références à « kitt », qui semble être le nom de code interne pour l’intégration de Gemini dans Android Auto. Les amateurs de la série télévisée des années 1980 « Knight Rider » reconnaîtront immédiatement la référence. Des chaînes de code liées à « kitt » laissent entrevoir des capacités d’IA conversationnelle, y compris une ligne qui indique « Démarrer la conversation ». Cela pourrait signifier que Gemini offrirait une interaction vocale plus naturelle et intuitive pour les utilisateurs d’Android Auto.

Gemini Live : une fonctionnalité premium en approche

Un autre élément intéressant découvert dans le code est la mention de « GeminiLiveAssistantAction », ce qui suggère l’intégration de Gemini Live, une fonctionnalité actuellement réservée aux abonnés du service premium Google One AI. Cela laisse entendre que les utilisateurs d’Android Auto avec le bon abonnement pourraient potentiellement bénéficier des capacités améliorées de Gemini Live dans leurs véhicules.

La répétition du terme « GeminiLiveAssistantAction » à plusieurs endroits dans le code renforce l’idée de son inclusion intentionnelle, rendant très probable que Google travaille activement sur l’intégration de Gemini Live dans Android Auto.

Bien que tout cela soit basé sur une analyse du code et non sur une annonce officielle, les signes sont prometteurs. Si Gemini Live arrive effectivement sur Android Auto, cela pourrait révolutionner l’expérience en voiture. Imaginez avoir un assistant IA capable de gérer des requêtes complexes, de fournir des recommandations personnalisées et même de s’engager dans des conversations naturelles, tout en gardant vos yeux sur la route.

Pour l’instant, nous devons attendre une annonce officielle de Google, mais il semble que l’avenir d’Android Auto s’annonce très prometteur. Avec Gemini aux commandes, conduire pourrait devenir une expérience beaucoup plus interactive et enrichissante.