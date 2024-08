La mise à jour Android 15 pour les Pixel reportée à octobre : Stabilité en jeu

L’attente pour les utilisateurs de Google Pixel pourrait être un peu plus longue que prévu. Selon un rapport de Android Authority, la mise à jour Android 15 pour les appareils Pixel ne sera pas disponible le mois prochain comme initialement anticipé. La cause de ce report ? Un souci de stabilité qui nécessite encore quelques ajustements avant la diffusion à grande échelle.

Traditionnellement, Google synchronise les mises à jour majeures d’Android pour ses appareils Pixel avec la sortie du code source. Cependant, cette année le schéma semble perturbé, en grande partie en raison de la fusion des équipes matérielles de Pixel et de celles de l’AOSP (Android Open Source Project).

À titre d’exemple, la mise à jour Android 12 avait été déployée sur les Pixel 15 jours après la mise en ligne du code source. Mais pour Android 15, le délai pourrait être beaucoup plus long.

Quand attendre la mise à jour Android 15 ?

Le code source d’Android 15 (AOSP) devrait être publié la semaine prochaine, mais les utilisateurs de Pixel devront probablement patienter jusqu’à la mi-octobre pour recevoir la mise à jour sur leurs appareils. Ce retard est en partie dû à un calendrier inhabituel : la série Pixel 9 a été lancée 2 mois plus tôt que prévu, avec 4 nouveaux appareils au lieu de deux, et Android 15 n’était pas encore prêt pour accompagner ce lancement.

Selon les informations disponibles, Google vise une sortie de la mise à jour Android 15 en octobre, ce qui pourrait entraîner un écart de plus de 30 jours entre la mise en ligne du code source et la mise à jour OTA (Over-The-Air) pour les Pixel. Si cette date se confirme, l’attente pourrait valoir la peine puisque la version finale devrait être particulièrement stable, la dernière bêta étant disponible depuis environ deux semaines.

En attendant, les utilisateurs de la série Pixel 9 et d’autres appareils recevront Android 14 avec le patch de sécurité de septembre 2024 dès le mois prochain.

Les nouveautés attendues avec Android 15

La version finale publique d’Android 15, initialement attendue pour septembre après des prévisions en août, apporte son lot de nouveautés intéressantes. Parmi les fonctionnalités attendues figurent :

Espace privé : une fonctionnalité de confidentialité permettant de mieux protéger les données sensibles.

Nouveau panneau de volume Material You : une refonte esthétique du contrôle de volume.

Ajustements du sélecteur de widgets : des améliorations pour une meilleure expérience utilisateur.

Appareils éligibles à la mise à jour Android 15

La mise à jour Android 15 sera disponible pour les appareils Pixel suivants :

Google Pixel 6a, 6, 6 Pro

Google Pixel 7a, 7, 7 Pro

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8a, 8, 8 Pro

Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

En parallèle, Google a déjà lancé le programme bêta Android 15 QPR1, offrant un aperçu des fonctionnalités prévues pour la Pixel Drop de décembre 2024. Les utilisateurs peuvent donc tester certaines nouveautés avant leur déploiement officiel.

Même si le retard de la mise à jour Android 15 pour les appareils Pixel peut être frustrant pour certains utilisateurs, il s’agit d’une étape cruciale pour garantir une version stable et optimisée. Avec une sortie désormais prévue pour octobre, les propriétaires de Pixel peuvent s’attendre à une expérience enrichie et sécurisée grâce aux nouvelles fonctionnalités et aux améliorations de performance qu’apportera Android 15.