Google améliore Entourer pour chercher avec la numérisation automatique des QR codes

Google a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité à sa fonction Entourer pour chercher : la numérisation automatique des codes-barres et des QR codes. Cette mise à jour est désormais disponible sur certains appareils Pixel et Galaxy, mais le fait de disposer de Entourer pour chercher ne garantit pas qu’elle soit présente sur votre appareil.

Entourer pour chercher regarde essentiellement votre écran et vous donne des informations sur tout ce que vous encerclez. Maintenant, si vous avez des QR codes sur votre écran, il les scannera tous et montrera des puces avec des URL dedans. Cette fonctionnalité a été présentée il y a quelques mois par AssembleBug, mais elle est désormais disponible sur un plus grand nombre d’appareils.

Lorsque les URL sont révélées, il vous suffit de cliquer sur celle que vous souhaitez consulter. C’est beaucoup plus simple que d’essayer d’encercler un code QR, et cela permet de gagner du temps lorsqu’il faut trouver les liens vers plusieurs codes.

Un utilisateur l’a confirmé sur le Galaxy S24+, mais cela n’a pas fonctionné sur mon Galaxy S22. Il faut donc un modèle plus récent pour que cela fonctionne. Vous pouvez toujours encercler le QR code pour trouver l’URL à laquelle il renvoie s’il n’est pas automatiquement scanné sur votre téléphone. C’est beaucoup plus lent, car il faut attendre que l’URL soit chargée, puis sortir pour encercler la suivante.

Google améliore constamment Entourer pour chercher

Pour l’essayer, appuyez longuement sur votre bouton d’accueil et assurez-vous que le QR code ci-dessus est visible. Il n’y a pas de confirmation sur le fait que l’application est toujours en cours de déploiement et que les utilisateurs de téléphones plus anciens pourront éventuellement l’utiliser, il est donc possible qu’une mise à jour soit effectuée dans quelques jours. Google travaille activement à l’amélioration de Entourer pour chercher depuis sa sortie.

Il est même allé jusqu’à étendre l’application aux tablettes et à d’autres téléphones. L’intégration de la numérisation automatique des codes-barres et des QR codes constitue une amélioration considérable de Entourer pour chercher.