Google réinvente la série Pixel avec les nouveaux Pixel 9 Pro et Pro XL

Lors de son événement annuel Made By Google, Google a présenté une gamme de nouveaux appareils, dont les très attendus Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Ces smartphones marquent une nouvelle étape dans l’évolution de la série Pixel, avec des améliorations notables tant au niveau du matériel que des fonctionnalités alimentées par l’IA.

Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL : Deux tailles d’écran pour répondre à tous les besoins

La nouveauté cette année est l’ajout d’un modèle Pixel 9 Pro XL, qui complète le Pixel 9 Pro standard. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre un écran de 6,3 pouces pour le Pixel 9 Pro et un écran plus grand de 6,8 pouces pour le Pixel 9 Pro XL. En dehors de ces différences de taille d’écran et de capacité de batterie, les deux modèles partagent les mêmes caractéristiques techniques.

Le Pixel 9 Pro est équipé d’une batterie de 4 700 mAh, tandis que le modèle XL bénéficie d’une batterie plus grande de 5 060 mAh, ce qui devrait offrir une meilleure autonomie. Les deux smartphones prennent en charge la charge rapide de 45W et la charge sans fil, bien que Google n’ait pas précisé la puissance de cette dernière, se contentant de dire qu’elle est certifiée Qi. En seulement 30 minutes de charge, vous pouvez atteindre 55 % de la capacité de la batterie.

Sous le capot, on retrouve le processeur Tensor G4 de Google, une version améliorée du Tensor G3. Ce processeur est accompagné de 16 Go de RAM dans les modèles de base, avec des options de stockage allant de 128 Go à 1 To. Côté design, Google a abandonné le fameux « visor » de la caméra, préféré par certains utilisateurs. Le nouveau bloc de caméra reste horizontal, mais il s’arrête avant d’atteindre le bord du smartphone, offrant un look légèrement différent.

L’IA au cœur de l’expérience utilisateur

Google mise gros sur l’IA en incluant un abonnement d’un an à Google One AI Premium avec l’achat du Pixel 9 Pro. Ce service donne accès à une version plus puissante de l’assistant Google, que vous pourrez utiliser dans Google Docs et Gmail. Parmi les fonctionnalités phares, on note la possibilité de demander à Gemini de résumer des documents ou de vous tenir informé de vos emails. Google One AI Premium inclut également 2 To de stockage dans le cloud.

Une autre nouveauté est l’application Pixel Screenshots, conçue pour gérer vos captures d’écran de manière intelligente. Elle vous permet de retrouver facilement des informations capturées en image, comme l’invitation à une soirée ou le numéro d’immatriculation de votre voiture. Cependant, certains critiques estiment que cette fonctionnalité aurait pu être intégrée directement dans Google Photos, évitant ainsi la multiplication des applications.

Des caméras toujours plus intelligentes

Bien que le matériel de la caméra n’ait pas beaucoup évolué par rapport au Pixel 8 Pro, avec un nouveau capteur de 42 mégapixels et une fonctionnalité de mise au point macro sur l’objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels, Google a enrichi l’appareil photo avec des fonctionnalités alimentées par l’IA. L’une des plus intéressantes est la fonctionnalité « Add Me », qui permet à un utilisateur de rejoindre un groupe pour une photo en fusionnant deux clichés distincts en une seule image. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour inclure tout le monde dans une photo de groupe sans avoir besoin de demander à quelqu’un d’autre de prendre la photo.

Une autre nouveauté, bien que non exclusive à Google, est l’intégration de la connectivité par satellite pour les urgences, analogue à celle qu’Apple a introduite il y a 2 ans. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de contacter les services d’urgence même en l’absence de réseau cellulaire, un ajout qui pourrait s’avérer crucial dans des situations de vie ou de mort.

Prix inchangés malgré les nouveautés

Le Pixel 9 Pro est commercialisé au même prix que son prédécesseur, soit 1 099 euros, tandis que le Pixel 9 Pro XL est proposé à 1 199 euros. Ces prix attractifs, combinés à des fonctionnalités avancées telles que la connectivité satellite et l’intégration poussée de l’IA, en font des appareils très compétitifs sur le marché des smartphones Android.

En résumé, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL apportent des améliorations significatives, tant en termes de matériel que de fonctionnalités logicielles. Bien que certaines décisions de conception puissent diviser les utilisateurs, ces smartphones s’imposent comme des références dans l’univers Android, notamment grâce à l’accent mis sur l’IA et la connectivité avancée.