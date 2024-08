Samsung confirme travailler sur un smartphone double pliable : Une nouvelle révolution en vue

Samsung a récemment confirmé qu’elle travaille sur un smartphone « double pliable » lors de son discours « Everlasting Evolution of Display with AI » à l’exposition IMID 2024 en Corée. Cette annonce marque une nouvelle étape dans l’évolution des appareils pliables, un domaine dans lequel Samsung est déjà un leader.

Chung Yi, vice-président exécutif et chef de la division Corporate Business Mobile/IT Display chez Samsung, a souligné que l’entreprise développe plusieurs formats pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs à l’ère de l’intelligence artificielle.

Selon lui, l’arrivée de la 6G entraînera une demande accrue pour des écrans encore plus grands, comparables à des tablettes de poche.

Dans le contexte actuel de la 5G, Samsung a introduit des smartphones pliables avec des écrans de plus de 7 pouces, mais avec la 6G à l’horizon, l’entreprise explore de nouvelles formes, y compris les appareils multi-pliables et les écrans enroulables. L’objectif est de proposer des appareils offrant un grand écran tout en restant faciles à transporter.

Une concurrence féroce sur le marché des smartphones pliables

Le développement de ce téléphone double pliable s’inscrit dans un contexte de concurrence intense. Des entreprises comme OPPO, Huawei, et Xiaomi ont déjà dévoilé des concepts de smartphones à écran pliable double ou enroulable. Samsung, bien que pionnier dans ce domaine, doit accélérer le rythme pour conserver son leadership, notamment en évitant de retarder le lancement de ce type de produit jusqu’à l’arrivée de la 6G.

L’idée d’un smartphone triple pliable offre la promesse d’un écran extrêmement large, transformant pratiquement l’appareil en une tablette complète qui tient dans une poche. Cependant, ce design pose des défis importants, notamment en termes de finesse et de légèreté. Par exemple, le Honor Magic V3, un autre smartphone pliable, est déjà beaucoup plus fin avec ses 9,2 mm d’épaisseur, mettant la pression sur Samsung pour créer un modèle double pliable aux dimensions acceptables.

L’avenir des dispositifs pliables

Il est clair que la forme multi-pliable pourrait représenter la prochaine frontière des appareils pliables. Reste à voir comment Samsung et ses concurrents aborderont ces défis techniques pour offrir des produits à la fois innovants et pratiques. Quoi qu’il en soit, la course pour devenir le premier à commercialiser un smartphone double pliable est lancée, et le marché pourrait bientôt voir arriver des appareils encore plus révolutionnaires.