Elon Musk ambitionne de millions d’implants Neuralink en 10 ans

Elon Musk espère implanter des millions de personnes avec ses puces cérébrales Neuralink dans les 10 prochaines années.

Dans un article de blog sur le site Web de Neuralink, l’équipe a fait le point sur le deuxième dispositif implanté sur un participant humain. En réponse, Musk s’est rendu sur sa plateforme X pour partager ses espoirs.

Mise à jour concernant le deuxième dispositif Neuralink installé sur un humain. Si tout se passe bien, des centaines de personnes seront équipées de Neuralinks d’ici quelques années, peut-être des dizaines de milliers d’ici 5 ans, des millions d’ici 10 ans…

La société de neurotechnologie a été fondée par le PDG de Tesla en 2016 et plus tôt cette année, en janvier, lorsque la première implantation humaine de l’interface cerveau-ordinateur a eu lieu.

Cette interface a été conçue pour permettre aux patients paralysés d’utiliser des appareils numériques par la pensée. Pour ce faire, les puces insèrent 64 minuscules fils dans le cerveau, qui comprennent tous plusieurs électrodes servant de lien entre le cerveau et la puce. La puce se connecte ensuite à une application qui permet aux patients de contrôler leurs appareils par la pensée.

Des mesures d’atténuation ont été prises pour le deuxième participant à la suite de la rétractation du fil Neuralink.

Alors que le premier participant, Norland Arbaugh, n’a cessé de faire l’éloge de Neuralink, l’implantation ne s’est pas déroulée sans problème. Quelques jours après l’implantation initiale, plusieurs des 64 fils se sont rétractés, ne laissant que 15 % des électrodes de la puce en service. Le problème a ensuite été résolu et l’équipe a déclaré qu’elle avait été en mesure de réduire les risques pour les futures implantations.

Deux implantations déjà réalisées avec succès pour Neuralink

Arbaugh a commenté son expérience : « Je pense que cela devrait donner à beaucoup de gens beaucoup d’espoir sur ce que cette chose peut faire pour eux, d’abord et avant tout leur expérience de jeu, mais ensuite cela se traduira par beaucoup d’autres choses et je pense que c’est génial ».

L’entreprise a ensuite réalisé la deuxième implantation de son dispositif sur un être humain en juillet et sa récente mise à jour sur les progrès accomplis indique que l’opération s’est bien déroulée et qu’Alex a été autorisé à quitter l’hôpital le lendemain.

« Pour réduire la probabilité de rétraction du fil chez notre deuxième participant, nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures d’atténuation, notamment la réduction des mouvements du cerveau pendant l’opération et la réduction de l’écart entre l’implant et la surface du cerveau. Nous avons discuté de ces mesures plus en détail dans notre mise à jour en direct avant l’opération de notre deuxième participant ». « De manière prometteuse, nous n’avons observé aucune rétraction du fil chez notre deuxième participant », a déclaré l’équipe de Neuralink.