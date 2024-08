Fin des montres Fitbit : L’avenir est avec la Pixel Watch

« Les Pixel Watch sont notre prochaine itération de smartwatch pour Fitbit », a révélé un porte-parole de Google lors d’une interview. Google a acquis Fitbit en 2021 et, à l’exception de deux montres en 2022, la société n’a pas sorti de smartwatch depuis.

Après deux ans sans lancement de nouvelle montre par Fitbit, sa société mère a confirmé que la Pixel Watch absorbera ce département.

L’équipe de Fitbit travaillera désormais sur la Pixel Watch, mettant fin à la ligne de smartwatches Fitbit vieille de près de 10 ans. Sandeep Waraich, le directeur de la catégorie wearables Pixel, l’a confirmé à Engadget : « La Pixel Watch est notre partie smartwatch du portefeuille ». L’équipe originale de Fitbit apportera son expertise en matière de capteurs et de données et Google apportera sa technologie d’intelligence artificielle.

À propos de la technologie d’IA, Waraich a déclaré que Google offrait ses « modèles avancés qui, autrement, n’étaient probablement pas disponibles en externe ».

Les applications Fitbit et Fitbit Premium continueront d’être incluses dans l’expérience Pixel Watch. Ces apps, alimentées par l’IA de Google, peuvent analyser votre activité enregistrée et créer des séances d’entraînement hyper-personnalisées. Mais, Google a précisé qu’elle n’allait pas reléguer Fitbit à une application sur la montre.

« Ce n’est pas une application dans la Pixel Watch. Elle est profondément intégrée au niveau du système », a expliqué le porte-parole de Google.

Fitbit continuera à produire son application et des trackers

Au-delà de la Pixel Watch, Fitbit continuera à travailler sur sa gamme extrêmement populaire de discrets trackers. Ces trackers ont un design minimaliste et une très longue durée de vie de la batterie. Par exemple, le Fitbit Inspire 3 peut durer jusqu’à 10 jours avec une seule charge. « Les utilisateurs nous disent clairement qu’ils veulent quelque chose de discret. Ils veulent une autonomie plus longue, ils veulent une expérience simple et nous sommes très fiers de notre gamme Inspire », a ajouté Waraich.

Bien que la série de montres Fitbit s’arrête là, les applications et les trackers Fitbit continueront d’exister dans un avenir prévisible.