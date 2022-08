Fitbit lance les Sense 2, Versa 4 et Inspire 3, tous disponibles en précommande dès maintenant

Fitbit a lancé une énorme mise à jour de sa plateforme matérielle, avec une refonte de sa gamme de wearables. La société a annoncé une nouvelle smartwatch phare, la Versa 4, une smartwatch axée sur la santé, la Sense 2, et une version remaniée de son tracker d’activité, le Inspire 3.

Fitbit est sous l’aile de Google depuis quelques années maintenant, et tous les yeux ont été tournés vers l’effet que cela pourrait avoir sur son matériel de smartwatch. La réponse ? Pas grand-chose pour l’instant. Il n’y a aucun signe de Wear OS sur ses smartwatches, bien que l’expérience devienne davantage centrée sur Google.

Fitbit Versa 4

Un design plus fin et plus léger

Google Maps et Wallet

Autonomie de 6 jours

229,95 euros

La plupart des améliorations apportées à la Versa 4 sont d’ordre physique. Elle est plus fine et plus légère que sa prédécesseure, tout en conservant un boîtier en aluminium et une autonomie de 6 jours.

Fitbit a également ajouté un bouton tactile au boîtier, ce qui rend la montre plus facile à utiliser, surtout avec des mains moites. Le bouton haptique de la Versa 3/Sense était presque universellement détesté.

Sous le capot, les améliorations sont modestes.

La Versa 4 sera dotée d’un Fitbit OS revu et corrigé, avec Google Wallet et Google Maps — et ce dernier offrira des indications détaillées.

C’est le plus grand signe que Fitbit est sous une nouvelle propriété. Cela signifie que les utilisateurs pourront choisir entre Fitbit Pay et Google Pay — ce qui est une excellente nouvelle.

Cependant, l’application Wallet n’a pas été étendue pour inclure les cartes d’embarquement des compagnies aériennes, les billets ou les passeports vaccinaux, ce qui semble être une occasion manquée. Ces applications sont également « à venir » et ne seront pas disponibles au lancement.

Le nombre de modes sportifs a été porté à 40 — y compris l’haltérophilie, le CrossFit, le HIIT et la danse — mais aucun d’entre eux ne semble avoir de mesures spécifiques/exclusives attachées au-delà du temps/de la fréquence cardiaque/des minutes de zone active/des calories.

Fitbit a également ajouté les cadrans de montre Sleep Profile, qui renvoient à la nouvelle fonction d’animal de sommeil introduite il y a quelques mois.

Fitbit Sense 2

10 % plus fin/15 % plus léger

Capteur EDA continu

Détection avancée du stress

299,95 euros

Le modèle suivant est la Sense 2. Il s’agit toujours d’une version santé améliorée de la Versa 4, donc les améliorations de conception et les extras du système d’exploitation s’appliquent également ici.

Fitbit affirme qu’elle est 10 % plus fine et 15 % plus légère que la Sense originale, ce qui devrait la rendre plus confortable à porter. La principale nouveauté de la Sense 2 est le tout nouveau capteur de réponse corporelle, qui s’appuie sur les fonctions de suivi du stress de l’original.

Alors que la Sense apportait un capteur d’activité électrodermique (EDA) qui mesure les réactions de la peau à la transpiration et les signes de stress — la Sense 2 fait cela en continu.

Le capteur cEDA (activité électrodermale continue) se trouve généralement sur les appareils de recherche, et c’est le premier de son genre sur un wearable.

Il est utilisé conjointement avec le capteur de fréquence cardiaque (qui suit le rythme cardiaque et le VRC) pour signaler les moments de stress, que vous êtes ensuite invité à marquer d’une série de sentiments. Les montres ne peuvent pas encore vraiment faire la différence entre le stress et l’excitation, c’est pourquoi elles nécessitent généralement l’intervention de l’utilisateur.

L’idée est de rendre la Sense 2 plus réactive aux moments de stress. Après avoir identifié le stress, vous pouvez alors choisir d’essayer la respiration guidée de Fitbit, le scan EDA, le contenu de pleine conscience, ou simplement prendre un moment pour vous.

Il sera intéressant de voir comment cela sera mis en œuvre dans l’application. Fitbit indique qu’elle suivra le nombre d’événements stressants et les minutes de stress quotidiennes, dans le but de quantifier votre santé mentale. Et il y a toujours l’aspect du score de stress, aussi.

Fitbit Inspire 3

Nouvel écran couleur

Capteur de SpO2

99,95 euros

La dernière nouveauté est une refonte majeure du Inspire 3. Il s’agit de l’appareil d’entrée de gamme de Fitbit, le moins cher, et il place la barre très haut. Tout d’abord, le Inspire 3 est doté pour la première fois d’un écran couleur, ce qui l’aligne sur les autres appareils de la société.

Le SpO2 fait également ses débuts sur le Inspire 3 pour la première fois, et il est désormais omniprésent sur l’ensemble de la gamme.

L’autonomie de la batterie est de 10 jours, ce qui est impressionnant étant donné de l’amélioration considérable de la technologie de l’écran et des exigences du capteur SpO2. De nombreux concurrents qui offrent une longue durée de vie de la batterie ont désactivé le suivi de la SpO2 par défaut — Fitbit est donc en avance sur ce point.

De plus, vous avez accès à toutes les fonctions qui font de Fitbit une excellente plateforme, comme les minutes de zone active jusqu’au suivi du sommeil et aux nouveaux profils de sommeil — le Inspire 3 est extraordinairement complet. Et il est toujours proposé avec une option de fixation par clip.